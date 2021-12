Quando esce il nuovo decreto su Natale e Capodanno: novità per il green pass

Dopo la proroga dello stato di emergenza, il governo Draghi è al lavoro su un nuovo decreto Covid per Natale e Capodanno, che arriverà in tempi brevi sul pdf della Gazzetta Ufficiale. Dal coprifuoco per i non vaccinati al tampone anche per chi ha il super green pass se si va in discoteca o se si partecipa a grandi eventi, le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo sono molte. Sembra probabile che le nuove regole non scatteranno il 25 e 26 dicembre, ma solo successivamente, in tempo per i festeggiamenti e il cenone di San Silvestro. Ancora non c’è una bozza del testo: quindi quando esce il nuovo decreto di Natale e Capodanno?

Quando arriva sul pdf della Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per Natale e Capodanno

L’approvazione del prossimo decreto legge sull’emergenza Covid, con nuove restrizioni e regole sul green pass, è prevista per domani, giovedì 23 dicembre 2021. Prima si svolgerà la riunione ristretta (la cosiddetta “cabina di regia“) tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i principali esponenti del governo, da cui dovrebbe uscire una bozza del provvedimento, poi il testo arriverà nel Consiglio dei Ministri per l’ok definitivo.

Dopodiché il decreto legge sul Capodanno sarà trasmesso al Quirinale per la firma del Capo dello Stato Sergio Mattarella, presumibilmente prima di Natale: solo in seguito a questo passaggio il testo definitivo verrà pubblicato sul pdf della Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Essendo un decreto legge, e non un Dpcm, dovrà poi passare al vaglio del Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia. Si tratterà del secondo decreto Covid di dicembre 2021, dopo quello che prevede la proroga dello stato di emergenza.

Le ipotesi: tampone per vaccinati, green pass a 6 mesi, terza dose a 4

La prima questione da affrontare con il nuovo decreto è la durata del green pass, che probabilmente sarà ridotta da 9 a 6 mesi, mentre il governo potrebbe dare il via libera alla terza dose di vaccino già 4 mesi dopo la fine del ciclo primario. Al centro del dibattito tra i ministri anche l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie, dopo le novità scattate lo scorso 15 dicembre per docenti e forze di polizia. Altro tema, quello delle mascherine all’aperto, che alcuni esponenti del governo vorrebbero introdurre in tutta Italia.

Molto dibattuta invece l’ipotesi di prevedere con il nuovo decreto una stretta dopo Natale con il tampone obbligatorio per i vaccinati con super green pass che vogliono andare in discoteca, allo stadio o in eventi dove non si può garantire il distanziamento tra le persone: la norma impatterebbe sui festeggiamenti per il Capodanno 2022. Infine c’è chi chiede l’introduzione del coprifuoco ma solo per i non vaccinati.