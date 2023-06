7mila famiglie hanno fatto domanda per i nidi gratis in Toscana

A Firenze sono 800 i genitori che hanno fatto domanda per i nidi gratis in Toscana. Tutti i dettagli

Sono oltre 800 i genitori fiorentini che hanno presentato domanda per i nidi gratis in Toscana. Si tratta del bando della Regione, che ha previsto un investimento complessivo di 240 milioni di euro: i genitori possono iscrivere, in modo del tutto gratuito, i propri figli sia ai nidi comunali sia a quelli accreditati. La misura è rivolta ai nuclei con figli con un’età compresa fra i tre mesi e i tre anni e con un Isee fino a 35mila euro. A livello regionale sono 7.000 le famiglie che hanno al momento fatto domanda. Ma c’è ancora tempo.

Fino a quando si può fare domanda per i nidi gratis in Toscana

È possibile far domanda fino alla fine del mese, precisamente fino al 30 giugno alle ore 18, sul sito ufficiale della Regione Toscana nella sezione ‘Nidi gratis’, che è il nome del progetto, accedendo con Spid o CIE (carta di identità elettronica). È necessario inserire i propri dati, quelli del bambino, del servizio prescelto e la fascia Isee (fino a 35mila euro).

Sulla domanda per i nidi gratis in Toscana è bene precisare che l’importo massimo previsto dal bando è di 527,27 euro mensili a cui bisogna aggiungere l’erogazione del contributo dell’Inps, sempre a cadenza mensile, pari a un massimo di 272,7 euro, per coloro che rientrano nella fascia Isee 0-25mila, e di 227,27 euro per chi ha un Isee fino a 35mila euro.

I numeri

Ci sono ancora diversi giorni per presentare domanda ed è quindi facile che i numeri – dagli 800 fiorentini ai 7mila toscani – possano aumentare notevolmente. Questo perché in genere ai bandi l’impennata di domanda si ha proprio nei giorni conclusivi e poi perché tutti, dalla Regione fino ai vari enti locali, ritengono che la misura sia un aiuto davvero concreto per i genitori. Sarebbe dunque assurdo non approfittarne.