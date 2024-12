Dove comprare regali di Natale artigianali a Firenze: la mappa

- Pubblicità -

Torna anche quest’anno “Firenze Creativa Christmas: a Natale compra artigiano!”, l’iniziativa promossa da Artex e dal Comune di Firenze per valorizzare l’artigianato locale e sostenere le botteghe fiorentine anche durante il periodo dello shopping natalizio. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza di scegliere regali di Natale a Firenze che siano unici, sostenibili e realizzati con la maestria tipica del territorio.

Una mappa delle botteghe per scoprire l’artigianato fiorentino

La campagna si inserisce nel progetto Firenze Creativa, promosso attraverso il portale www.firenzecreativa.it, che connette le realtà artigianali dell’area metropolitana. Uno degli strumenti dell’iniziativa è la mappa delle botteghe artigiane (qui il pdf), che comprende oltre 100 attività sparse in tutta Firenze, dove trovare anche regali di Natale originali: un vero e proprio percorso alla scoperta di eccellenze che spaziano dalla lavorazione della pelle, ai gioielli, alla ceramica e molto altro.

- Pubblicità -

A questo si affianca una vetrina online di Natale, pensata per offrire un’ampia selezione di idee regalo e far conoscere le creazioni artigianali anche a chi non può visitare fisicamente le botteghe. Inoltre, la campagna social #comprArtigiano invita i cittadini a condividere e promuovere l’acquisto di regali natalizi Made in Florence, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

- Pubblicità -

La tradizione artigianale fiorentina tra innovazione e sostenibilità

“La capacità che da secoli distingue Firenze nel mondo è quella di unire creatività, innovazione, qualità, pensiero e bellezza nei prodotti che nascono qui – ha dichiarato Jacopo Vicini, assessore comunale allo Sviluppo economico e al Turismo – Nel nostro territorio abbiamo una tradizione artigiana che da sempre ha in sé la vocazione ad anticipare i tempi, a far tesoro di saperi tramandati per sviluppare idee nuove e dar vita al futuro. Firenze è creativa per sua natura.”

Anche Elisa Guidi, coordinatrice di Artex, ha sottolineato l’importanza di un consumo responsabile: “Per Natale invitiamo i fiorentini e i visitatori della città a fare acquisti responsabili, sostenibili e di qualità: acquistando presso gli artigiani fiorentini regali unici, fatti con passione e che durano nel tempo, si sostengono le botteghe e si valorizza il saper fare locale.”

- Pubblicità -

Un Natale diverso: a Firenze regali autentici e a chilometro zero

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il Natale in modo autentico, scegliendo regali che raccontano una storia. Grazie a “Firenze Creativa Christmas”, chi cerca regali di Natale a Firenze potrà immergersi nel mondo dell’artigianato locale, scoprendo creazioni uniche e di altissima qualità, frutto di tradizione e innovazione.

Questa campagna non è solo un invito all’acquisto, ma anche un’esperienza che permette di riscoprire l’essenza del Natale: sostenere la comunità locale, valorizzare l’artigianato e regalare emozioni autentiche sotto l’albero.