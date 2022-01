Green pass, quando il nuovo Dpcm 2022 con la lista dei negozi essenziali

Cresce l’attesa per la pubblicazione sul pdf della Gazzetta Ufficiale del nuovo Dpcm che conterrà la lista dei negozi essenziali dove si potrà entrare senza green pass dal 1° febbraio 2022, in vista dell’entrata in vigore delle ulteriori restrizioni anti-Covid. Il decreto dello scorso 7 gennaio ha infatti stabilito che dal prossimo mese il certificato verde base, ottenibile con un tampone, sarà necessario per accedere a tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle che forniscono beni di prima necessità.

Il provvedimento del governo Draghi ha però rinviato la pubblicazione dell’elenco a un nuovo Dpcm: ecco quando esce il decreto del presidente del Consiglio.

Quando esce in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm 2022 sul green pass e quando entra in vigore

La firma del Dpcm sui negozi e le attività dove non sarà previsto l’obbligo del green pass base è attesa nella giornata di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, e dopo la pubblicazione sul pdf della Gazzetta Ufficiale il provvedimento entrerà in vigore dal 1° febbraio.

Il Dpcm servirà solo a definire la lista dei negozi essenziali e le deroghe per cui si potrà entrare negli uffici pubblici senza green pass, ma non stabilirà nuovi restrizioni né introdurrà novità per le discoteche. I locali da ballo, insieme agli eventi che creano assembramenti, resteranno chiusi fino al 31 gennaio 2022, per effetto del decreto Natale. Se non ci saranno altre disposizioni da parte del governo, le discoteche riapriranno dal 1° febbraio. Ancora non sono chiare le intenzioni dell’esecutivo su questo tema.

La lista dei negozi senza green pass

Intanto da giorni, ben prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stanno circolando anticipazioni sul testo del nuovo Dpcm e sulla lista dei negozi essenziali accessibili senza green pass base, da quando entrerà in vigore la nuova stretta, il 1° febbraio 2022. Stando alle ultime notizie l’elenco sarà molto limitato e comprenderà solo i punti vendita alimentari, i supermercati, le farmacie e parafarmacie, gli ottici, i mercati all’aperto, le edicole all’aperto, gli store di cibo per animali, i benzinai e i negozi di combustibili e legna. Ancora in forse l’obbligo di green pass per le tabaccherie.

Per accedere a tutte le altre attività commerciali, dal prossimo mese servirà il certificato verde base. Già dal 20 gennaio sarà necessario per andare dal parrucchiere o dall’estetista. I dettagli si avranno con la pubblicazione del Dpcm del 19 gennaio 2022 sul sito del governo e poi sul pdf della Gazzetta Ufficiale. A differenza di un decreto legge, questo tipo di provvedimento non deve passare il vaglio del Parlamento nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore.