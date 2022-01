In quali negozi si può entrare senza green pass: dove non serve, la lista

Dal 1° febbraio 2022 cambia il quadro di regole anti-Covid e scatta l’obbligo di mostrare il certificato verde anche per molte attività commerciali: ma in quali negozi si può entrare senza green pass e qual è la lista dei servizi essenziali dove non serve? Il governo sta definendo in queste ore i dettagli delle eccezioni alle norme. Le linee guida sono già state decise. Dai negozi di abbigliamento alla tabaccheria, ecco le anticipazioni sul nuovo Dpcm che conterrà l’elenco delle attività essenziali dove non sarà necessario il green pass.

Dal 1° febbraio quale green pass è obbligatorio per entrare nei negozi: base o super?

Secondo quanto previsto dal decreto Covid di inizio gennaio, dal 1° febbraio 2022 per entrare nei negozi e negli uffici pubblici sarà obbligatorio mostrare il green pass: servirà quello base, ossia sarà sufficiente aver fatto un tampone rapido nelle ultime 48 ore (72 nel caso del test molecolare). Via libera poi a chi ha il green pass rafforzato, ossia per i vaccinati e i guariti dal Covid.

Ricordiamo però che un anticipo di queste regole scatterà dal 20 gennaio, da quando sarà obbligatorio il green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere, nei centri estetici e nelle attività che offrono servizi alla persona.

Negozi di abbigliamento, tabaccherie, librerie: dove è obbligatorio il green pass. La bozza della lista

Nella bozza del Dpcm l’elenco delle attività che prestano servizi essenziali è ridotto all’osso e non è così esteso come l’allegato 23 del Decreto del presidente del Consiglio del 2 marzo dell’anno scorso (quello che regolava le aperture dei negozi in zona rossa). Al momento nel governo è prevalso il massimo rigore, sebbene si attenda il confronto con le Regioni, per sciogliere gli ultimi nodi.

Secondo le prime anticipazioni, il green pass base servirà dal 1° febbraio per accedere nella maggior parte dei negozi, da quelli di abbigliamento ai punti vendita di elettronica, sarà obbligatorio in libreria come in profumeria, mentre resta ancora da decidere se si potrà entrare in tabaccheria senza il certificato verde. Molti sarebbero propensi a introdurre l’obbligo anche per comprare le sigarette. In ballo inoltre l’accesso ai centri commerciali: in questo caso il green pass potrebbe essere reso obbligatorio, ma non i negozi di beni essenziali.

Nuovo Dpcm: quando esce e quali sono le attività e i servizi essenziali dove non serve il green pass

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022 specifica che dalle regole sul green pass base saranno esentati i servizi essenziali, rimandando appunto a un Dpcm per la lista dettagliata di questi negozi dove entrare senza controllo del Qr code. Stando alla bozza che sta circolando in queste ore, dal 1° febbraio 2022 il certificato verde base non servirà per:

punti vendita alimentari

supermercati

mercati all’aperto

farmacie e parafarmacie

ottici

edicole all’aperto

negozi di cibo per animali

benzinai

punti vendita di combustibili, pellet e legna

L’elenco, che specifica quali sono le attività e i servizi essenziali per i quali non si applica l’obbligo di green pass, sarà definitivo quando il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’arrivo del testo definitivo è atteso entro mercoledì 19 gennaio 2022.

Servirà negli uffici pubblici, nelle banche e agli sportelli postali

Certo è che dal 1° febbraio 2022 il green pass base servirà per entrare negli uffici pubblici, alle Poste, nelle banche e agli sportelli degli uffici finanziari come utenti e clienti. L’obbligo è stato già previsto esplicitamente nel decreto Covid di inizio 2022.

L’unica deroga che sarà inserita con il nuovo Dpcm riguarderà l’ingresso negli uffici pubblici per questioni urgenti legate all’amministrazione della giustizia, ad esempio per fare una denuncia oppure per quando si è chiamati come testimoni in un processo.