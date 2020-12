Delle tante volte in cui il presidente del Consiglio ha riferito in diretta tv sulle decisioni del governo negli ultimi mesi, questa è una delle più attese. Il nuovo Dpcm di Natale stabilirà le restrizioni agli spostamenti e alle aperture dei negozi durante il periodo festivo, con l’ipotesi concreta di una zona rossa estesa a tutto il paese. L’Italia aspetta quindi di sapere quando parla Conte per presentare i contenuti del nuovo decreto, in una conferenza stampa o un discorso in diretta tv che però non sarà convocato per oggi e slitterà a non prima di domani.

Quando parla Conte? Si attende la firma del Dpcm di Natale

L’attesa è tutta per il Dpcm Natale, la cui approvazione prevista per oggi, 17 dicembre, è ormai rimandata almeno a domani, 18 dicembre. Il nuovo provvedimento stabilirà le regole valide in Italia nel periodo delle feste, in particolare per gli spostamenti che saranno consentiti. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di distinguere tra alcuni giorni, quelli festivi e i prefestivi, nei quali le regole saranno più restrittive, e gli altri giorni in cui i divieti saranno allentati.

In questo caso insomma sarebbe vietato non solo spostarsi, ma addirittura uscire di casa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e poi di nuovo il 1°, il 2 e il 3 gennaio. Salvo, naturalmente, che non si abbiano motivi di lavoro, salute o urgenza. Negli stessi giorni sarebbero chiusi tutti i negozi, i bar, i ristoranti e gli esercizi pubblici non essenziali.

Discorso di Conte, nessuna diretta tv oggi

Sarà il testo del nuovo Dpcm a fare luce sulle regole. Non appena il provvedimento sarà firmato, come sempre è accaduto nei mesi scorsi, il presidente del consiglio ne illustrerà i contenuti con un passaggio in diretta tv e sui canali social di Palazzo Chigi. Ma quando parla Conte? La conferenza stampa del premier non si terrà oggi: in serata era in programma un nuovo incontro tra Governo e regioni, che è stato però rimandato a domani. Il testo definitivo dovrà poi passare da un’ultima analisi delle forze di maggioranza, le cui idee restano ancora molto lontane su alcuni punti.

Per la firma del nuovo Dpcm di Natale si dovrà attendere almeno la giornata di domani. Non è da escludere però che slitti ancora, forse al fine settimana. Solo allora si saprà quando parla Conte e verrà dato annuncio del discorso del premier in diretta tv, con conferenza stampa a seguire.