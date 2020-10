Le ipotesi sono tante. Stop allo spostamento tra le regioni con il ritorno dell’autocertificazione, la chiusura di palestre e piscine, un coprifuoco nazionale alle 23: sono queste alcune delle proposte sul tavolo del premier Giuseppe Conte, in vista di un possibile nuovo Dpcm, che – se varato dal governo – sarebbe il terzo provvedimento per l’emergenza Covid firmato a ottobre 2020. Secondo le indiscrezioni di stampa, l’esecutivo sta valutando nuove misure vista la situazione dei contagi di coronavirus: ma quando esce il testo del nuovo Dpcm ed entra in vigore ?

Le ipotesi di lavoro per il nuovo decreto di ottobre 2020

Alcuni membri del Comitato tecnico scientifico premono per norme più rigide, a causa della crescita esponenziale della curva epidemiologica in Italia. Si tratta però di ipotesi che dovranno passare il vaglio dal governo Conte prima di finire nel nuovo Dpcm di fine ottobre. Le restrizioni più drastiche sono quelle che prevederebbero un coprifuoco nazionale in tutta Italia per imporre a locali, bar, ristoranti, cinema e teatri di tirare giù il bandone alle 23, oltre allo stop agli spostamenti tra le regioni, con la chiusura dei “confini interni” se non per motivi di lavoro e di salute, da dichiarare con un’autocertificazione come succedeva fino al 3 giugno.

Questa linea dura – secondo quanto riportano i giornali – non incontrerebbe però il favore di Conte. Si discute di ulteriori strette a quanto già previsto dal testo dell’ultimo Dpcm del 18 ottobre: un intervento sugli orari delle scuole superiori per alleggerire i trasporti pubblici, posticipando l’entrata alle 10.00 o addirittura dopo le 11.00, mentre si attende la decisione per palestre e piscine, alle quali il premier aveva dato 7 giorni di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza anti-Covid, che rischiano quindi una chiusura.

Il nuovo Dpcm di ottobre: quando esce, oggi?

Il decreto del presidente del Consiglio non è previsto oggi (21 ottobre2020), ma potrebbe arrivare a breve, già nel weekend del 24 e 25 ottobre, dopo i dati dei bollettini sui contagi Covid e il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, il più attendibile per capire come si sta muovendo la pandemia nel nostro Paese. Come successo per gli altri provvedimenti, il testo del nuovo Dpcm di ottobre sarà reso noto prima sul sito del Governo, con un comunicato stampa, poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo.