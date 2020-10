Nuovo Dpcm 18 ottobre: a che ora esce il testo integrale (pdf)

Niente coprifuoco, i ristoranti potranno continuare a restare aperti fino alle ore 24 ma dalle ore 18 i bar, i pub e gli altri locali potranno servire solo al tavolo, con un massimo di 6 persone sedute. Sono i contenuti del nuovo Dpcm del 18 ottobre che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa oggi alle ore 21.30 e il cui testo integrale sarà pubblicato a breve, per andare in Gazzetta ufficiale probabilmente già domani.

L’orario del nuovo Dpcm 18 ottobre: quando esce?

È stato lo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte a presentare il nuovo decreto, il Dpcm 18 ottobre, alle ore 21.30 di oggi con una conferenza stampa.

In particolare, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Palazzo Chigi e sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte. Ma tutti i canali televisivi allnews, da SkyTg24 a RaiNews, e molti dei canali generalisti si collegheranno in diretta per trasmettere la conferenza stampa.

Nuovo Dpcm 18 ottobre, il testo integrale (pdf): quando in Gazzetta Ufficiale?

E il nuovo Dpcm a che ora esce? L’orario del decreto seguirà di fatto quello della conferenza stampa. Una volta approvato e presentato pubblicamente, verrà diffuso anche il testo integrale del nuovo decreto, il Dpcm 18 ottobre, in formato pdf: già in serata dovrebbe comparire sul sito del governo, per essere poi pubblicato in Gazzetta ufficiale domani.

Nuovo Dpcm senza chiusura: palestre, estetiste, parrucchieri e sale giochi

Al contrario di quanto ipotizzato nei giorni scorsi, il nuovo Dpcm del 18 ottobre non conterrà misure drastiche per quanto riguarda la chiusura di bar, ristoranti e locali, ma anche palestre, parrucchieri, estetiste. Per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo è stato deciso l’orario limitato con apertura dalle ore 8 e chiusura alle 21.

Viene mantenuta la chiusura alle ore 24 per i ristoranti e i locali, che dovranno obbligatoriamente chiudere a mezzanotte. Dalle 18 però si potranno servire solo i clienti seduti ai tavoli. Niente consumo di cibo e bevande in prossimità dei locali, dunque, per evitare assembramenti.

Non sono previste invece limitazioni per gli altri esercizi. Con il nuovo Dpcm non c’è stata la chiusura delle palestre e delle piscine. Queste, però, saranno poste in osservazione per un’ulteriore settimana, durante la quale verrà verificato il rispetto dei protocolli anti Covid. Se i dati che perverranno al governo e al comitato tecnico scientifico non fossero positivi in questo senso, si procederà alla chiusura. Restano aperti invece centri estetici e parrucchieri.

Quando entra in vigore il nuovo Dpcm

Si dovrà attendere la pubblicazione del testo definitivo per capire con esattezza quando entra in vigore il nuovo Dpcm 18 ottobre. Decreti di questo tipo, sebbene non abbiano forza di legge come i decreti legge o i decreti legislativi, hanno però la caratteristica di avere valenza immediata. La firma è arrivata nella serata di stasera. La data esatta di entrata in vigore viene specificata nel testo stesso del Dpcm, ma con tutta probabilità l’entrata in vigore è prevista già per lunedì 19 ottobre.