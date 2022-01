A che ora parla oggi Draghi e dove vedere la conferenza stampa

Attesa per la conferenza stampa del premier Mario Draghi sulle nuove misure anti-Covid, dall’estensione del super green pass all’obbligo vaccinale per gli over 50. Ecco a che ora parla oggi Draghi e dove vedere in diretta la conferenza stampa.

A che ora parla Mario Draghi oggi?

La conferenza stampa di Mario Draghi è prevista per le ore 18:00 di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio a Roma. Parteciperanno anche il ministro della Salute Roberto Speranza, quello dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il coordinatore del Cts, Franco Locatelli.

Durante l’appuntamento saranno illustrate le misure messe in atto dal governo con gli ultimi decreti Covid. Draghi, insieme ai ministri, parlerà di obbligo vaccinale over 50, estensione del super Green Pass e delle norme sulla scuola, alla luce degli ultimi numeri del quadro epidemiologico in Italia.

Intanto da oggi entrano in vigore le nuove regole per i non vaccinati, come l’estensione del super green pass anche per le palestre, sui mezzi pubblici e per mangiare all’aperto in bar e ristoranti. Nuove restrizioni scatteranno dal 20 gennaio e dal 1° febbraio 2022.

Dove si può vedere in diretta la conferenza stampa di Draghi?

Mario Draghi parla oggi alle 18.00 e a quell’ora il discorso sarà proposto in diretta tv dai principali canali all news, come Sky Tg 24 e Rai News 24, inoltre si potrà seguire anche in streaming su internet. Le immagini saranno trasmesse live sui canali di comunicazione della Presidenza del Consiglio, come ad esempio su Youtube.