Drusilla Foer in ospedale per polmonite bilaterale

Drusilla Foer anche in ospedale (dove si trova ricoverato per polmonite bilaterale il suo “alter ego” Gianluca Gori), non rinuncia all’ironia. “Ma andatevene uccelli del malagurio“, esclama in un video postato sui social, rispondendo a chi è andato a trovarla e (con indosso la mascherina Ffp2) le consiglia di “riguardarsi”, di iniziare a pensare a qualche “parolina da scrivere” o ancora di indossare “la vestaglina” ogni volta che si alza. “Ho una polmonite bilaterale, questo va ammesso, però mi sto curando“, dice Drusilla, che in genere è molto riservata sulla propria vita privata. Il video si conclude poi con la scritta “Ci rivediamo presto”.

Perché Drusilla Foer è in ospedale: polmonite bilaterale

Anche Gianluca Gori, l’altro “volto” di Drusilla Foer, ha pubblicato sul suo profilo Facebook foto dal letto d’ospedale che lo ritraggono con i tubi per la ventilazione artificiale, usati appunto per chi ha problemi respiratori. “Tutto bene. Polmonite bilaterale ma poi guarisco“, ha scritto l’attore. E proprio sui social sono arrivati migliaia di messaggi per augurare una pronta guarigione a Drusilla Foer. Tra le reazioni al video postato su Facebook e Instagram anche quelle di vip come Asia Argento, “Solo tu potevi creare un video del genere, my love guarisci presto” ha scritto l’attrice, o Eva Grimaldi, “Oiiii dajjjjje, tuttə ti aspettano”.

Spettacoli cancellati

A seguito del ricovero in ospedale, le prossime date dello spettacolo teatrale “Venere Nemica” in cui era impegnata Drusilla Foer insieme a Elena Talenti, sono state rimandate. In particolare sono state cancellate le rappresentazioni in programma dal 22 al 25 febbraio a Pesaro e quella di Rimini del 28 febbraio, i cui biglietti saranno validi per le date che saranno comunicate dagli organizzatori.