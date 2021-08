Dsu Toscana: borsa di studio 2021/2022 e alloggio, il bando

È stato pubblicato il bando del Dsu della Toscana per ottenere una borsa di studio nell’anno accademico 2021/2022 e un posto alloggio nelle residenze universitarie. Le agevolazioni dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario fanno parte del progetto Giovanisì della Regione Toscana. Vediamo requisiti e tempi per presentare domanda.

Fino a quando fare domanda al Dsu della Toscana per la borsa di studio 2021/2022 (tasse, alloggio e mensa)

Per richiedere le borse di studio e il posto alloggio, gli studenti possono presentare domanda online sul portale del Dsu entro le ore 13.00 del 3 settembre 2021, mentre chi frequenta corsi di dottorato o specializzazione ha tempo dal 15 settembre al 15 novembre 2021. Per presentare la domanda è necessaria la dichiarazione Isee (dichiarazione sostitutiva unica) valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 30 settembre e quella definitiva entro il 30 novembre 2021 (per i dottorati e le specializzazioni lista provvisoria il 15 dicembre, definitiva il 14 gennaio 2022).

Università: i requisiti ISEE per la borsa di studio 2021/2022 e per l’alloggio

Possono fare domanda per una borsa di studio e per un posto alloggio durante l’anno accademico 2021/2022, gli studenti regolarmente iscritti alle Università di Firenze, Pisa e Siena e agli altri istituti superiori, accademie di belle arti e conservatori della Toscana, che siano in possesso dei requisiti economici, in particolare: Isee fino a 23.626 euro e Ispe (situazione patrimoniale equivalente) fino a 51.361. I dati devono far riferimento al nucleo familiare di cui fa parte lo studente.

Facilitazioni e limiti di reddito cambiano invece per gli studenti con disabilità oltre il 66% e per quelli con figli minori a carico. Ci sono poi i requisiti di merito. Chi vincerà il bando avrà diritto alla mensa e all’alloggio gratuiti dal primo ottobre 2021 al 30 settembre 2022 per la borsa di studio annuale, fino al 31 marzo 2022 per quella semestrale. Dottorandi e specializzandi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Il pagamento della prima rata è previsto entro il 20 dicembre 2021.

Qui è possibile consultare il bando in pdf per la borsa di studio 2021/2022, mentre sul sito del Dsu della Toscana sono riassunte le informazioni principali e sono riportate anche le FAQ.