Quando si vota per le prossime elezioni politiche 2022 (anticipate)

Si apre la strada delle elezioni politiche anticipate, già nell’autunno 2022 e non nella primavera 2023 come prevederebbe la scadenza naturale della legislatura, con alcuni analisti che si spingono già a fare ipotesi sul “quando si vota” per le prossime consultazioni nazionali in Italia. Con la crisi di governo in atto e le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, il Capo dello Stato Mattarella ha un ruolo centrale.

Nonostante la situazione politica sia convulsa, è molto probabile che il presidente della Repubblica sciolga le Camere dopo la consultazione dei presidenti di Camera e Senato, attesi al Quirinale nel pomeriggio di oggi. Il volere del Colle è procedere in tempi brevi. A quel punto l’unica opzione saranno le elezioni politiche anticipate rispetto alla scadenza naturale del 2023: si andrà a votare già alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno 2022 per decidere la geografia del nuovo Parlamento.

Elezioni 2022: quando si vota per le prossime politiche. In ballo una doppia data

Già circolano le prime ipotesi su quando saranno le prossime elezioni politiche 2022 in Italia, con 3 date che circolano tra gli addetti ai lavori, in base a quanto previsto dall’articolo 61 della Costituzione: si deve andare alle urne infatti entro 70 giorni dallo scioglimento delle Camere. Per capire quando si vota in Italia per le elezioni politiche 2022 bisogna tenere in considerazione tutti gli adempimenti burocratici che interesseranno i partiti, fin dalla raccolta delle firme (tra le 1.500 e le 2.000) per la presentazione delle candidature e delle liste. Una cosa non da poco durante il periodo estivo. E poi ci sono i tempi, seppur riducibili al minimo, della campagna elettorale.

Il Quirinale sta accelerando proprio in queste ore. Facendo due conti quindi la prima data utile per le elezioni anticipate è domenica 18 settembre 2022, ma ci sono altre due giornate individuate dagli uffici del Quirinale incaricati di lavorare sul “quando si vota”: il 25 settembre o il 2 ottobre 2022. Insomma in Italia si tornerebbe alle urne a meno di quattro mesi dall’ultima consultazione, quella sul referendum sulla giustizia e per le amministrative in un migliaio di comuni. Va ricordato inoltre che, per effetto del referendum sul taglio dei parlamentari, il numero dei deputati da eleggere è passato da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.

Cosa succede dopo le elezioni anticipate in Italia: quando ci sarà il nuovo governo

I tempi per la creazione di un nuovo governo però non saranno così celeri, perché andranno seguite tutte le procedure previste della Costituzione. Sempre l’articolo 61 stabilisce che le due Camere del Parlamento italiano dovranno riunirsi entro 20 giorni dalle elezioni politiche 2022. Andranno formati i gruppi e decisi i nomi dei presidenti di Camera e Senato. In Italia non si vota direttamente il capo del governo: serviranno quindi le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per individuare il nome del nuovo presidente del Consiglio, a cui sarà affidato l’incarico e che dovrà andare di fronte a deputati e senatori per la fiducia. Senza dimenticare tutta la partita delle nomine dei ministri, seguita da quelle per viceministri e sottosegretari.

Difficile quindi che il nuovo governo presenti le linee guida della legge di bilancio entro il 15 ottobre all’Ue ed entro il 20 ottobre al parlamento italiano. Se non si approverà la manovra entro il 31 dicembre 2022 scatterà l’esercizio provvisorio, il che significa che non si potranno fare nuovi variazioni di bilancio, ma limitarsi a gestire l’ordinaria amministrazione.