Referendum 2020: cosa succede ora e cosa cambia con il sì

Fin dal primo esito dello spoglio, i risultati sono evidenti: al referendum 2020 sul taglio dei parlamentari sta vincendo il “sì” con più del 60%, ma ora cosa succede e cosa cambia alla Camera e al Senato? E quando entra in vigore la riforma costituzionale?

Perché siamo arrivati al referendum costituzionale

Le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, erano state approvate l’anno scorso dal parlamento, ma senza la maggioranza dei due terzi: per questo 71 Senatori hanno potuto chiedere il referendum, che è stato prima fissato a marzo 2020 e poi rinviato, a causa dell’emergenza Covid, all’election day del 20 e 21 settembre, accorpato con le elezioni regionali e comunali. L’affluenza ha superato il 50% (nonostante non fosse previsto il quorum).

Al referendum 2020 vince il sì: cosa succede adesso e cosa cambia

Per effetto del sì al referendum costituzionale, entrerà in vigore il taglio dei parlamentari: si passerà dagli attuali 945 (a cui aggiungere i senatori a vita) a un totale di 600 eletti nelle due Camere. In particolare ecco cosa succede nei due rami del Parlamento:

I deputati saranno 400 e non più 630

saranno e non più 630 I senatori saranno 200 e non più 315 (nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere meno di 3 senatori)

Per quanto riguarda la circoscrizione per gli italiani residenti all’estero, ecco cosa cambia con il sì al referendum:

8 deputati eletti all’estero (finora erano 12)

4 senatori eletti all’estero (finora erano 6)

Cosa cambia per i senatori a vita dopo il referendum 2020

Resteranno in carica gli attuali senatori a vita, che sono 6 in tutto: Elena Cattaneo, Mario Monti, Giorgio Napolitano, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre. Cosa succede con il referendum 2020? Cambia il numero massimo di senatori a vita che possono sedere in Parlamento: 5 e non di più. Quindi il presidente della Repubblica non potrà eleggere nuovi senatori a vita, fino a quando il numero non sarà più basso di cinque.

Fino all’esito del referendum 2020 ogni presidente della Repubblica poteva invece nominare 5 senatori a vita, ma la Costituzione non prevedeva un numero massimo in Senato.

Cosa succede ora, quando entra in vigore la riforma costituzionale

Il taglio al numero dei parlamentari entrerà in vigore solo quando il presidente della Repubblica scioglierà le Camere (quindi alle prossime elezioni politiche) e comunque non prima di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge costituzionale (qui il testo in pdf).