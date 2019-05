4 conferme e una new entry, tutte di centrosinistra. Anche per le elezioni nei Quartieri, Firenze si conferma “roccaforte rossa”: alla guida delle 5 circoscrizioni amministrative del Comune fanno il bis 4 presidenti di Quartiere uscenti, in quota Pd, mentre per il Q3 c’è un cambio di consegne tra Alfredo Esposito, che ha continuato il suo impegno politico a fianco di Nardella come responsabile della campagna elettorale, e la nuova arrivata Serena Perini, anche lei del Partito Democratico.

Al momento per alcuni Quartieri mancano i dati delle ultime sezioni, ma la tendenza generale di questa tornata elettorale è ben definita. Vediamo nel dettaglio i risultati delle consultazioni, con le percentuali.

I risultati delle elezioni nei Quartieri di Firenze

Quando manca una sezione da scrutinare, nella circoscrizione del centro storico Maurizio Sguanci viene confermato presidente del Quartiere 1 con il 52,42%, pari a 15.583 voti (qui i dati per le elezioni nel Q1). Resta alla guida di Villa Arrivabene Michele Pierguidi, che è anche presidente del calcio storico fiorentino: l’esponente del centrosinistra è stato confermato presidente del Q2 – Campo di Marte con il 56,68%, pari a oltre 27mila voti (nell’approfondimento i risultati dettagliati del Quartiere 2).

Nel Quartiere 3 Gavinana – Galluzzo c’è un passaggio di testimone in casa Pd: Alfredo Esposito lascia il posto a Serena Perini, impegnata anche con l’associazione Comunità Papa Giovanni XIII, che è stata eletta presidente del Q3 con il 57,26% dei voti, scelta da 12.557 persone. In questo articolo i risultati definitivi delle elezioni nel Quartiere 3.

Al momento, il campione di consensi è Mirko Dormentoni, il presidente di Quartiere di Firenze più votato in percentuale: nel Q4 Legnaia – Isolotto ha ottenuto il 57,47% e 18.817 voti, quando mancano i dati di 5 sezioni. Infine nel Quartiere 5 Novoli – Rifredi è stato confermato presidente Cristiano Balli con il 53,50% e 27.495 voti (dati di 105 sezioni scrutinate su 107).

Nuove regole per le elezioni di Quartiere

Queste consultazioni sono state le prime a Firenze con l’elezione diretta del presidente di Quartiere, secondo il nuovo regolamento comunale. Secondo le regole 2019 alle liste collegate ai presidenti eletti spetta un premio di maggioranza del 60% nel Consiglio di Quartiere.

Nel nostro speciale tutti le notizie sulle elezioni 2019 a Firenze.