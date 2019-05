A Campo di Marte i risultati delle elezioni di circoscrizione confermano Michele Pierguidi del Pd come presidente del Quartiere 2 di Firenze: per altri 5 anni guiderà il “parlamentino” di Villa Arrivabene. “Grazie di cuore a tutte e tutti – ha commentato – grazie per la fiducia, grazie per il riconoscimento delle tante cose fatte. Ci rimbocchiamo le maniche perché ne abbiamo da fare ancora di più”.

A Pierguidi, che è anche presidente del Calcio storico fiorentino, sono andati oltre 27mila voti, il 56,68% del totale. Dietro a lui, secondo i dati definitivi, il candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Itala Federico Pericoli con il 26%. Lorenzo Palandri della coalizione di sinistra (Potere al popolo, Sinistra italiana, Firenze Città Aperta) è all’8,58%, mentre Michele Porazzini del Movimento 5 Stelle al 7,12%.

In questo articolo i risultati delle elezioni di Quartiere nelle altre circoscrizioni di Firenze.

Elezioni Quartiere 2 di Firenze, i risultati definitivi

Sezioni 85 su 85

PALANDRI LORENZO 4.185 8,58 %

POTERE AL POPOLO! 1.133 2,44 % SINISTRA ITALIANA 1.069 2,3 % FIRENZE CITTA' APERTA 1.634 3,52 %

PORAZZINI LORENZO 3.471 7,12 %

MOVIMENTO 5 STELLE 3.395 7,31 %

PIERGUIDI MICHELE 27.634 56,68 %

+ EUROPA 1.236 2,66 %

FIRENZE + VERDE 1.576 3,39 %

AVANTI FIRENZE 715 1,54 %

PARTITO DEMOCRATICO 18.588 40,01 %

LISTA NARDELLA SINDACO 4.088 8,8 %

PERICOLI FEDERICO 12.858 26,37 %

LEGA 6.886 14,82 % FRATELLI D'ITALIA 2.483 5,34 % LISTA CIVICA FIRENZE 953 2,05 % FORZA ITALIA 2.128 4,58 %

QUARTINI SIMONA 335 0,69 %

LIBERA FIRENZE 317 0,68 %

GIALLI ANTONELLA 270 0,55 %

CASAPOUND ITALIA 263 0,57 %