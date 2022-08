Elezioni politiche 2022: i candidati nei collegi di Firenze, tutti i nomi

- ADV -

Liste elettorali chiuse, giochi fatti: i partiti hanno presentato i nomi dei candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022 e nei collegi di Firenze (uninominali per il maggioritario e plurinominali per il proporzionale) ci sono sfide interessanti tra le varie coalizioni, alla Camera come al Senato. Dal Pd a Forza Italia, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, da Fratelli d’Italia Italia Viva, i principali schieramenti hanno svelato le proprie carte. Ci sono poi gli “outsider” come l’Unione Popolare guidata da Luigi de Magistris, Italexit di Gianluigi Paragone, i sovranisti ed euroscettici di Italia Sovrana e Popolare, il PCI con lo storico simbolo e Alternativa per l’Italia, partito fondato da Mario Adinolfi (già fondatore del Popolo della famiglia) e Simone Di Stefano (ex Casapound).

Elezioni politiche 2022, Camera: i candidati nei collegi uninominali a Firenze

Per quanto riguarda i candidati alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche gran parte del territorio della Città metropolitana di Firenze è diviso in due collegi uninominali, il che significa che la sfida è secondo il sistema elettorale maggioritario: il nome che prende più voti vince. Il Mugello è poi incluso nel collegio di Prato e Pistoia; Fucecchio con quello di Pisa; Figline e Incisa Valdarno, Reggello con Arezzo.

Per il collegio uninominale 07 della Camera, che comprende la città di Firenze, le liste elettorali 2022 comprendono i seguenti candidati in occasione delle politiche 2022: per Pd, Sinistra Italiana e Verdi corre Federico Gianassi, finora assessore al Bilancio e al commercio del Comune di Firenze; la coalizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia schiera Angela Sirello, consigliera al Quartiere 5 per Fratelli d’Italia; il terzo polo (Azione e Italia Viva) presenta la deputata uscente Lucia Annibali e il Movimento 5 Stelle l’ex consigliere regionale toscano Andrea Quartini. Chiudono la rosa Stefano Cecchi (Unione Popolare), Vera Balsimelli (Italexit), Nicola Formisano (Alternativa per l’Italia), Corso Sottili (PCI) Massimo Orlandini (Italia Sovrana e Popolare).

L’altro collegio uninominale totalmente fiorentino per la Camera riguarda la piana (U08), da Scandicci a Empoli, dove le varie forze politiche presentano vari candidati: il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) ci prova con Chiara Mazzei, ex candidata a sindaca di Rufina tre anni fa, mentre il centrosinistra (Pd, Sinistra Italiana e Verdi) schiera l’ormai ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, che si è dimesso per correre alle elezioni nazionali. Azione e Italia Viva hanno scelto il deputato uscente Gabriele Toccafondi e il Movimento 5 Stelle sostiene la psicologa Maria Letizia Magnelli. Gli altri nomi in lizza sono Samuela Marconcini (Unione Popolare), Daniele Falciai (Italexit), Simonetta Filippini (Alternativa per l’Italia), Enzo Bellocci (PCI), Ambra Roncucci (Italia Sovrana e Popolare).

Il listino bloccato per la Camera, i nomi dei candidati

Accanto ai collegi uninominali, ci sono poi quelli plurinominali, che secondo la legge elettorale funzionano con il sistema proporzionale (qui spieghiamo come si vota con il Rosatellum): c’è un listino bloccato di nomi (massimo 4 per lista-partito) e i voti sono ripartiti in modo proporzionale a quelli ricevuti e in ordine di lista. Per la Camera la stragrande maggioranza del territorio della Città Metropolitana è inclusa nel collegio plurinominale P03 (Firenze, la piana, l’empolese e Pisa) dove si eleggono 8 deputati: sono numerosissimi i candidati per le elezioni politiche 2022. Ecco i nomi divisi per partito:

PD

Simona Bonafè

Arturo Scotto

Caterina Bini

Federico Ignesti

Nicola Fratoianni

Sandra Giorgetti

Dario Danti

Lucia Scatena

Federico Eligi

Agnese Balducci

Benedetto Della Vedova

Desideria Mini



Edoardo Ziello

Tiziana Nisini

Federico Bussolin

Michela Monaco

Giovanni Donzelli

Chiara La Porta

Matteo Bagnoli

Giulia Gambini

Raffaella Bonsangue

Maurizio Marchetti

Maria Grazia Internò

Riccardo Buscemi

Roberto Paolucci

Sara Menci

Giuseppe Alaimo

Eva Betti

Andrea Quartini

Francesca Censini

Luca Lauricella

Aurora Bartoli

Francesco Bonifazi

Lucia Annibali

Franco Baccani

Ilaria Tesi

Yana Ehm

Giovanni Pagano

Simona Baldanzi

Federico Oliveri

Lina Manuali

Ivan Della Valle

Vera Balsimelli

Andrea Asciuti

Francesco Toscano

Daniela Mosca

Mattia Bianchi

Giulia Cei

Sandro Scardigli

Rosalba Sgrò

Mauro De Felice

Erica Raffaelli

Luca Benassai

Marzia Vudafieri

Nicola Formisano

Elezioni politiche 2022, Senato: i nomi dei candidati nei collegi uninominali a Firenze

Per quanto riguarda le elezioni politiche del Senato, la Città metropolitana di Firenze è inclusa nel collegio uninominale U04, dove la coalizione di centrosinistra (Pd, Si e Verdi) si affida a Ilaria Cucchi e il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) a Federica Picchi, produttrice cinematografica. Italia Viva e Azione ci provano con l’attuale vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il Movimento 5 Stelle ha scelto l’architetto Claudio Cantella. Ci sono poi Francesca Conti (Unione Popolare), Guglielmo Mossuto (Italexit), Giacomo Collotto (Alternativa per l’Italia), Maurizio Romani (Italia Sovrana e Popolare), Annamaria Zisa (PCI).

Ricordiamo che per le prossime elezioni politiche cambiano le regole sull’età minima per votare al Senato: potranno andare alle urne e scegliere i candidati per Palazzo Madama i maggiorenni.

I candidati al Senato in Toscana per le elezioni politiche 2022 (collegi plurinominali)

Per il Senato il proporzionale prevede solo un collegio plurinominale per tutta la Toscana: anche in questo caso i nomi dei candidati sono inclusi in “liste bloccate”. Non è possibile esprimere la preferenza per un singolo candidato, ma solo per il simbolo dei partiti. I voti complessivi saranno poi ripartiti in modo proporzionale, passerà prima il capolista (sempre che non sia eletto già in un altro collegio) e poi passeranno i seguenti. Ecco i candidati al plurinominale al Senato per il collegio della Toscana:

LEGA

Claudio Borghi

Donatella Legnaioli

Mario Agnelli

Cecilia Cappelletti

Massimo Mallegni

Rita Pieri

Bernardo Nannini

Lorenza Bondi

Patrizio La Pietra

Daniela Santanché

Paolo Marcheschi

Susanna Donatella Campione

Sandro Dini

Maria Cristina Bardoni

Enrico Mencattini

Claudia Trama

Dario Parrini

Ylenia Zambito

Silvio Franceschelli

Caterina Biti

Eros Tetti

Cecilia Bassi

Marco Guercio

Elena Donati

Marco Taradash

Fabiola Trivella

Davide Bacarella

Valentina Cosimati

Matteo Renzi

Maria Stella Gelmini

Paolo Russo

Stefania Saccardi

Ettore Licheri

Manuela Bellandi

Gianluca Ferrara

Donella Bonciani

UNIONE POPOLARE

Fabrizio Callaioli

Francesca Conti

Angela Baracca

Daniella Vangieri

Marco Mori

Cinzia Del Bigallo

Guglielmo Mossuto

Claudia Bernabei

Salvatore Catello

Claudia Placanica

Antonio Martello

Alessandra Angeloni

Paolo Zara

Stefania Tonni

Marco Pompeo

Francesca Bruni

Maria Verita Boddi

Pier Luigi Tossani

Anna Piaceri

Giacomo Collotto

I dettagli riguardo alle elezioni politiche 2022 si trovano anche sul sito del Ministero dell’Interno.