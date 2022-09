Fac simile della scheda elettorale 2022 per i collegi di Firenze

Ecco come saranno le schede che troveremo ai seggi il 25 settembre per le elezioni politiche di Camera e Senato

La Prefettura di Firenze ha diffuso i fac simile della scheda elettorale per le politiche del prossimo 25 settembre 2022, in cui sono riportati i nomi dei candidati e i simboli partiti. I cittadini che andranno alle urne riceveranno due schede: una gialla per il Senato e una rosa per la Camera dei deputati.

La struttura della scheda gialla e di quella rosa sono analoghe e anche il funzionamento del sistema elettorale. In cima a ogni rettangolo è riportato il candidato per l’uninominale (che viene scelto in base al sistema maggioritario, ossia chi riceve più voti vince), sotto invece si trovano i simboli del partiti o della coalizione di partiti che sostengono quel candidato con accanto un massimo di 4 nomi. Si tratta del listino bloccato per il proporzionale (collegi plurinominali). Non si può infatti esprimere una preferenza di proprio pugno. Ricordiamo che da queste elezioni può votare per il Senato chi ha più di 18 anni.

Il fac simile della scheda elettorale 2022 per Firenze, Camera e Senato

Per quanto riguarda il Senato tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze fa parte dello stesso collegio uninominale U04 (mentre quello per il plurinominale è comune in tutta la Toscana) quindi la scheda gialla è uguale in tutta la Città metropolitana di Firenze.

Diversa invece la divisione dei collegi per la Camera: il fac smile della scheda elettorale delle politiche 2022, e quindi anche l’elenco dei candidati, cambiano a seconda della zona della Città metropolitana in cui si risiede. Ecco i collegi:

Collegio U07 per la Camera – comprende tutto il territorio del Comune di Firenze ;

– comprende tutto il territorio del ; Collegio U08 per la Camera – comprende i Comuni della piana di Firenze ed Empoli, in particolare

Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fiesole, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vinci

I fac simile della scheda elettorale 1 di 3

Come si vota sulla scheda elettorale

Ecco in sintesi come si vota sulla scheda elettorale per le politiche 2022:

Un segno sul nome del candidato al collegio uninominale (il nome in alto sul rettangolo)

il voto va a quel candidato all’uninominale e poi viene ripartito in modo proporzionale tra le liste che lo sostengono

Un segno sul simbolo del partito o della lista

Il voto si estende anche al candidato all’uninominale



Allo stesso modo vengono accettate anche le seguenti espressioni di voto, come spiegato nelle FAQ del Ministero dell’Interno.

un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato all’uninominale e un segno sul simbolo di uno dei partiti che sostengono quel candidato;

un segno sul simbolo del partito e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (listino bloccato) accanto della lista medesima.

Non è previsto invece il voto disgiunto. Più dettagli nel nostro articolo su come si vota con la legge elettorale del Rosatellum.