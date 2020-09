Elezioni regionali Toscana 2020: dati sull'affluenza dalle ore 12

Urne aperte dalle ore 7 di stamani: sono iniziate le elezioni regionali 2020 della Toscana, i primi dati sull’affluenza saranno diffusi alle ore 12 di domenica 20 settembre. Seguiranno poi altri tre aggiornamenti: alle ore 19 e alle ore 23, quando i seggi chiuderanno dopo la prima giornata di voto. L’ultimo dato, quello definitivo sull’affluenza alle elezioni regionali della Toscana, verrà comunicato domani dopo le ore 15 di lunedì 21 settembre, quando si chiuderanno le operazioni di voto e si passerà allo scrutinio.

Tutti i dati sull’affluenza saranno comunicati sullo speciale elezioni regionali 2020 nel sito della Regione Toscana. Nel 2015, alle ore 12, l’affluenza registrata fu del 14,65% degli aventi diritto. Bisogna ricordare però che in quell’occasione si votava in un giorno solo, il 31 maggio. Nelle precedenti elezioni regionali della Toscana, quelle del 2010, quando invece si votava su due giorni, l’affluenza alle ore 12 fu del 9%.

L’affluenza alle precedenti elezioni regionali della Toscana

Per confronto, l’andamento dell’affluenza alle elezioni regionali della Toscana nel 2015 fu il seguente: alle 19 aveva votato il 35,48%, (il 33,40% nel 2010), mentre alle 23 – dato definitivo – l’affluenza si attestò al 48,28%, in calo di oltre 12 punti rispetto alle precedenti votazioni per il governo della Regione. Nel 2010 l’affluenza definitiva fu infatti del 60,71%.

In generale, la tendenza della partecipazione alle elezioni regionali è in costante calo ormai da decenni, con una decisa accelerata verso il basso nelle ultime tre consultazioni.

Dal plebiscito degli anni ’70 al minimo del 2015

Alle prime elezioni regionali in assoluto, quelle del 1970, partecipò il 95,9% degli elettori. L’affluenza rimase su livelli altissimi fino a tutti gli anni Ottanta: il 95,7% nel 1975, il 93,1% nel 1980, il 92,7% nel 1985. Nel 1990 si scende per la prima volta sotto al novanta percento: l’affluenza fu dell’89,63%. Ancora nel 1995 si registrava una partecipazione dell’85,1%.

È con l’inizio del nuovo millennio che l’affluenza alle elezioni regionali della Toscana comincia a scendere con una progressione in picchiata. Il 74,6% nel 2000, il 71,4% nel 2005, il 60,71% nel 2010. Fino al 48,28% delle elezioni regionali del 2015, prima volta sotto il cinquanta percento e fin qui affluenza record in negativo per la Toscana.

Quella del 20 e 21 settembre 2020 è la decima volta che i toscani sono chiamati a votare per le elezioni regionali.