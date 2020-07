Elezioni regionali Toscana 2020: i nomi dei candidati presidente

A breve è attesa la conferma ufficiale della doppia data del ritorno alle urne (20 e 21 settembre), ma intanto è già iniziata la campagna dei candidati per le elezioni regionali 2020 in Toscana con i principali partiti, dal centrosinistra al centrodestra fino agli “indipendenti”, che hanno indicato i nomi di chi corre per la carica di presidente. Durante la tornata elettorale i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo governatore, che prenderà il posto di Enrico Rossi (Pd), e i 40 componenti del Consiglio regionale in base alla legge elettorale soprannominata “Toscanellum”.

Le elezioni, che dovevano svolgersi in primavera, sono state rimandate per effetto dell’emergenza coronavirus: adesso manca solo l’annuncio ufficiale del Ministero dell’Interno per indire un election day il 20 e 21 settembre in cui si voterà per le regionali, per le comunali e per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari.

Eugenio Giani, candidato del centrosinistra per la Toscana

È il primo nome che è stato confermato, prima del lockdown. Eugenio Giani, classe 1959, presidente uscente del Consiglio regionale e politico di lungo corso (tra le altre cose ha guidato anche il Consiglio comunale di Firenze), è il candidato alla carica di presidente della Regione Toscana per il centrosinistra, scelto senza primarie ma in base a una scelta della coalizione.

Esponente del Partito Democratico è riuscito a far convergere sul suo nome una ventina tra forze politiche e associative: tra queste Italia Viva e +Europa. Anche “2020 a Sinistra”, che riunisce molte anime di sinistra come Sinistra Italiana e Articolo 1, ha dato il suo appoggio a Giani, a patto di poter correre con una lista autonoma che sosterrà il candidato governatore.

Lega, centrodestra: Susanna Ceccardi candidata per le elezioni regionali 2020 in Toscana

La conferma ufficiale del centrodestra è arrivata a fine giugno: per le elezioni regionali 2020 di settembre Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia candidano in Toscana Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina, attuale europarlamentare molto vicina al leader del Carroccio Matteo Salvini.

Classe 1987, pisana, una figlia di nome Kinzica (come l’eroina medievale che difese Pisa dai Saraceni), Susanna Ceccardi è stata la prima sindaca leghista della Toscana: nel curriculum politico figura anche la carica di commissaria regionale della Lega nel 2018. Sul suo nome hanno trovato una convergenza i tre leader nazionali Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

I candidati per le elezioni regionali in Toscana: Movimento 5 Stelle, Irene Galletti

Irene Galletti, pisana, classe 1977 e consigliere regionale uscente, è la candidata governatrice per il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni in Toscana. Il suo nome è stato scelto lo scorso inverno dalla base dei pentastellati con il voto online sulla piattaforma Rousseau, dopo il ballottaggio delle regionarie con Giacomo Giannarelli (capogruppo in Consiglio regionale e in corsa per la carica di governatore già nel 2015).

Galletti, laureata in legge e con un master in Tutela dei diritti umani e cooperazione internazionale, negli ultimi 5 anni di consiliatura si è occupata di scuola, lavoro, cultura e formazione. Prima di sbarcare in politica ha lavorato all’aeroporto di Pisa e alla Fao di Roma e Ginevra.

Il candidato di “Si Toscana a Sinistra”: Tommaso Fattori

Nell’universo a sinistra del Pd, “Si Toscana a Sinistra” si è sfilata dall’accordo sul nome di Eugenio Giani. Tommaso Fattori, consigliere regionale uscente e candidato governatore 5 anni fa, si ripresenta per la coalizione che riunisce varie sigle, tra cui Rifondazione Comunista e Potere al popolo oltre ad alcune liste di cittadinanza come Firenze Città Aperta, Una Città in Comune di Pisa e Buongiorno Livorno.

Ecco in sintesi la biografia di Tommaso Fattori, classe 1971: è stato portavoce del Social Forum di Firenze e tra i promotori dei referendum contro la privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici locali. E’ stato anche consulente, tra il 2011 e il 2014, del Consiglio d’Europa a Strasburgo, come esperto di servizi pubblici, beni comuni e diritti umani. Dal 2015 Tommaso Fattori è consigliere regionale per la lista Sì – Toscana a sinistra.

Partito Comunista: in Toscana Salvatore Catello

Il Partito Comunista ha confermato di correre da solo e presentare un candidato indipendente alla carica di presidente per le elezioni regionali 2020: si tratta di Salvatore Catello, 40 anni, da tempo militante del partito, che in passato si è candidato a Cavriglia (Arezzo) come sindaco.

Lavoratore precario, Catello è stato candidato per la formazione politica guidata da Marco Rizzo alle elezioni europee del 2019 ed è attualmente il segretario regionale del Partito Comunista.

Volt Europa per la Toscana: no a candidati autonomi, per le regionali appoggio a Giani

Inizialmente Volt, il movimento europeo, ambientalista e progressista, aveva deciso di candidare alla carica di presidente della Regione Toscana Elisa Meloni, 33 anni, economista ambientale all’Università di Firenze. Poi è arrivata la decisione di appoggiare il candidato del centrosinistra Eugenio Giani con la lista europeista Svolta!.