Exit poll, regionali Toscana: sondaggi e proiezioni sullo spoglio

L’ago della bilancia a livello nazionale per capire se la vittoria “prenderà” verso il centrosinistra o in favore del centrodestra. Le le proiezioni e gli exit poll per le elezioni regionali in Toscana del 2020 sono attesi proprio per questo motivo: i primi dati e sondaggi sul voto daranno infatti un’indicazione su chi ha vinto la corsa alla carica di presidente della Regione, tra i due principali favoriti, Eugenio Giani (Pd) e Susanna Ceccardi (Lega). Si profila un testa a testa in questa gara che vede in tutto 7 candidati governatore.

Buono il dato dell’affluenza, che alle ore 23.00 del 20 settembre settembre è arrivata al 45,89% (5 anni fa l’affluenza definitiva, alla fine delle votazioni, era stata del 48,28%).

Gli exit poll per le elezioni regionali in Toscana

Dopo la chiusura delle urne alle ore 15.00 e la pubblicazione delle tendenze di voto relative al referendum, i primi ad arrivare saranno gli exit poll sulle regionali in Toscana, ossia i sondaggi basati sulle interviste fatte all’uscite dai seggi in queste due giornate di voto, il 20 e 21 settembre 2020. Lo scrutinio sarà seguito in diretta dalle principali tv, come Rai, Mediaset, La7 e Sky tg 24, che proporranno gli exit poll dei sondaggisti anche per quanto riguarda la Toscana.

Un’indicazione immediata che però andrà confermata successivamente dai risultati reali che arrivano dalle urne, per i quali bisognerà però attendere. Lo spoglio delle schede delle regionali 2020 è infatti previsto subito dopo quello del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Toscana, le proiezioni sul voto

Un altro tassello per capire chi ha vinto le regionali 2020 in Toscana sarà rappresentato dalle proiezioni, che – a differenza degli exit poll – sono basati su un’elaborazione statistica dei primi risultati che arrivano dallo spoglio delle schede. In sostanza un piccolo campione di sezioni viene usato per ottenere una tendenza generale.

In questo caso le proiezioni sulle elezioni regionali in Toscana, inizieranno ad arrivare nel pomeriggio, appena concluso lo scrutinio del referendum. Fatti due conti un quadro più definitivo sul verdetto elettorale in Toscana si saprà probabilmente dalle 17.00 in poi.