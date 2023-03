Tour in elicottero su Firenze: il sindaco dice no ai voli turistici

Un'iniziativa privata diventa un caso. I sorvoli turistici in elicottero, durante il weekend di Pasqua, non piacciono al primo cittadino

Il decollo dei voli turistici sopra Firenze, a bordo di un elicottero, è tutto in salita. il sindaco Dario Nardella boccia senza mezzi termini l’iniziativa e si mette di traverso, chiedendo alle autorità competenti di non autorizzare i sorvoli. Una proposta, lanciata da un privato per il weekend di Pasqua, che sta diventando un caso politico.

I tour in elicottero sopra Firenze

I primi esperimenti di voli turistici su Firenze risalgono allo scorso anno, quando l’elicottero decollò dall’ippodromo del Visarno più volte, per un breve giro nei cieli della città. L’idea raccolse un buon successo di pubblico. Per questo la società privata che sta dietro al progetto “Florence Helicopter” ha pensato di riprovarci, proponendo queste gite panoramiche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, sempre con partenza dall’helipad del Visarno, nel parco delle Cascine, a bordo di un Airbus H-125.

65 euro a persona per grossomodo 6 minuti, a circa 300-400 metri di altezza su Firenze, e un massimo 5 passeggeri a viaggio: questo il costo di un tour turistico in elicottero, viene spiegato dagli organizzatori. Secondo il piano di volo, i mezzi non passeranno sopra la città ma sorvoleranno l’Arno per far ammirare alcuni degli scorci più suggestivi e i monumenti della città da una prospettiva diversa.

Nardella: no ai voli turistici in elicottero su Firenze

Un’iniziativa che non è piaciuta al sindaco Dario Nardella. “Queste iniziative sono deleterie per l’ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di valorizzazione della bellezza di Firenze – ha scritto su Twitter il primo cittadino, riferendosi ai voli turistici in elicottero – chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle“. Di norma, ha spiegato Nardella, la città viene sorvolata dagli elicotteri del 118 per trasporti di emergenza e dai velivoli delle forze dell’ordine ad esempio per controlli di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni o grandi eventi.