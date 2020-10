Eugenio Giani è presidente della Regione Toscana, presto la nuova giunta

La nuova giunta regionale, con i nomi degli assessori, sarà annunciata dal neo presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a metà ottobre, in occasione della prima seduta del nuovo Consiglio regionale. A dettare i tempi è stato lo stesso Giani durante la cerimonia di proclamazione nella sala del Pegaso, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, con la cravatta rossa

Stavolta a passare di mano non è stata solo la tradizionale campanella (con tanto di impugnatura a forma di giglio fiorentino) ma anche una cravatta rossa, che il presidente uscente Enrico Rossi ha donato al suo successore, come 10 anni fece l’allora governatore uscente Claudio Martini con lui, perché in Toscana “questo colore ha un certo peso”, ha scherzato Rossi.

Eugenio Giani lascia così la carica di presidente del Consiglio regionale e dall’8 ottobre 2020 è ufficialmente governatore della Toscana, l’ottavo dal 1970, il quarto a essere eletto direttamente dai cittadini, e corona una carriera politica trentennale: “Ci sarà continuità con quello fatto fino ad oggi da Enrico Rossi, mi ispirerò ai valori che rappresenta simbolicamente questa cravatta rossa e a quelli di libertà. Voglio rappresentare la Toscana unita“, ha detto di fronte ai giornalisti.

Gli assessori: quando sarà annunciata la nuova giunta regionale toscana

Eugenio Giani presenterà i nomi dei suoi assessori lunedì 19 ottobre 2020, durante la prima seduta del Consiglio regionale con gli eletti dall’ultima tornata elettorale. Ancora bocche cucite sulla possibile formazione della giunta regionale: Giani non si sbilancia neppure sull’assessorato alla Sanità, quello più di strategico in questo periodo di emergenza Covid. Il neo presidente della Regione preferirebbe non assumere l’interim, ma al momento non esclude del tutto questa eventualità.

Due le priorità da affrontare in questi primi giorni da presidente della Regione per Giani: il patto per l’occupazione in Toscana e la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, crollato nell’aprile scorso.