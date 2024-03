7 eventi questo weekend in Toscana: cosa fare il 23-24 marzo 2024

- Pubblicità -

Tradizioni, sapori e fiori tra sabato 23 e domenica 24 marzo: gli eventi in Toscana, questo weekend, invitano a passare le giornate all’aria aperta. E allora cosa fare? Nonostante le Giornate Fai di primavera facciano la parte del leone, sono molte le iniziative interessanti che si svolgono in diverse province della regione. Ne abbiamo selezionate in particolare sette, ecco una guida al fine settimana.

Gli eventi delle Giornate Fai in Toscana (23-24 marzo)

È uno degli eventi più attesi, anche in Toscana, per il primo weekend di primavera: da Lucca a Siena, da Pisa a Grosseto, sabato 23 e domenica 24 marzo sono 35 i luoghi aperti al pubblico per la 32esime edizione delle Giornate Fai di Primavera. Oltre 20 le città coinvolte. Come ogni anno, a fronte di una donazione minima di 3 euro, si possono scoprire piccoli tesori, tra monumenti, chiese e parchi. Tra le chicche da visitare il rifugio antiaereo della Martana a Massa; la riserva naturale di Cornocchhia, nel senese, con al suo interno il centro di selezione equestre dei Carabinieri; Palazzo Marucelli Fenzi a Firenze tra suggestivi affreschi e stucchi; i parchi di villa Maurogordato e di villa Rodoconacchi a Livorno. I dettagli nell’articolo sulle Giornate Fai 2024 in Toscana.

Il Palio dei Somari 2024 a Torrita di Siena

Da più di una settimana Torrita di Siena ha dato il via agli eventi in preparazione del tradizionale Palio dei Somari, che si corre domenica 24 marzo, e che fa parte delle manifestazioni della Toscana più caratteristiche. Il clou della 67esima edizione si svolge proprio domenica: al mattino il corteo delle contrade e la messa nella Chiesa dei Santi Martino e Costanzo. Poi alle 11.30 piazza Matteotti si colorerà con le esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, mentre alle 12.30 si svolgerà il corteo storico per le vie del borgo fino ad arrivare al Gioco del Pallone. Qui alle 16 si correrà il Palio dei Somari. Informazioni su www.paliodeisomari.it.

Cosa fare in Toscana il 23 e 24 marzo: gli eventi di Lucca Gustosa

Per le buone forchette, questo weekend c’è una due giorni all’insegna delle prelibatezze del territorio: sabato 23 e domenica 24 si svolge “Lucca Gustosa“, nelle vie e nelle piazze del centro storico della città toscana. In piazza Anfiteatro trovano posto i sapori delle campagne, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio un angolo dedicato ai prodotti tipici europei, in piazza Napoleone food truck, street food a km 0 e uno stand degli Amici del sigaro toscano. Infine domenica circa 30 espositori daranno vita a un goloso mercato in piazza San Giusto, mentre al Mercato del Carmine arriveranno 50 produttori locali. Informazioni: www.turismo.lucca.it.

Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia

Rimanendo sempre nella stessa parte di Toscana, questo è l’ultimo weekend della Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia, che anima sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 Pieve e Sant’Andrea di Compito (frazioni di Capannori). Qui si trova il camelieto più grande d’Europa che conta migliaia di fiori. E poi musica, spettacoli dal vivo, mostre, visite guidate, laboratori, iniziative per bambini, una caccia al tesoro e la possibilità di prendere parte alla cerimonia del tè. Biglietto di ingresso a 8 euro (gratis fino ai 13 anni), con la possibilità di usufruire del servizio navetta. Il programma completo è sul sito www.camelielucchesia.it.

Festa Dèi Camminanti nel pisano

Cosa fare in Toscana sabato 23 e domenica 24 marzo se si amano le escursioni nella natura? Ai piedi del Monte Pisano si svolge la 13esima Festa Dèi camminanti, una due giorni con 55 eventi tra camminate, passeggiate, conferenze, concerti, incontri e laboratori diffusi. Tutto gratis. Il cuore della manifestazione è a Vicopisano, ma le iniziative coinvolgono anche Pisa e Pontedera, fino a sconfinare in provincia di Lucca. Sul sito dell’associazione Dèi Caminanti si trova il programma completo.

Pop art Pistoia

Tra i tanti eventi d’arte in corso in Toscana, nel weekend del 23 e 24 marzo continua la mostra “60 Pop Art Italia“, ospitata a Palazzo Buontalenti di Pistoia e curata Walter Guadagnini. Lungo il percorso espositivo, che conta oltre 60 opere, sono ricostruite le vicende di questo movimento in Italia. Tra le firme in mostra Schifano, Festa, Rotella, Pascali, Kounellis, Titina Maselli e Giosetta Fioroni, anche qualche straniero da Rauschenberg a Andy Warhol. Orari: dal mercoledì alla domenica ore 10-19.

Eventi in Toscana il 23 e 24 marzo: i tanti mercatini di Firenze

Chiudiamo questa guida su cosa fare durante il weekend in Toscana, con la miriade di mercatini ed eventi per lo shopping che si svolgono a Firenze, sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Si va dall’ultima fiera quaresimale nel parco delle Cascine (domenica per tutto il giorno con banchi su oltre un chilometro e mezzo di percorso), agli eventi per il Capodanno fiorentino come il mercatino delle arti e dei mestieri in piazza Santa Maria Novella e quello degli artigiani in piazza Ognissanti (entrambi sabato e domenica). E poi ancora vintage, modernariato, illustrazioni, vinili e design al Visarno market nell’Ippodromo del Visarno (Cascine). Ma la lista è ancora lunga: qui la guida completa al weekend a Firenze.