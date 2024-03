Cosa fare a Firenze: gli eventi del weekend (23-24 marzo 2024)

- Pubblicità -

Questo weekend ha tante sorprese in serbo, per tutti i gusti e per tutte le età: gli eventi a Firenze, sabato 23 e domenica 24 marzo, vanno dalle Giornate Fai 2024, agli appuntamenti della Settimana del fiorentino, senza dimenticare la nuova mostra dedicata ad Anselm Kiefer a Palazzo Strozzi. Ma potremmo definire questo fine settimana come quello dei tanti mercatini, alcuni dedicati al vintage e all’usato. Per quanto riguarda i dintorni della città, un festival di primavera anima il borgo di Castelfalfi e i fiori sono protagonisti nelle vie e nelle piazze di Sesto Fiorentino. Ecco tutti i dettagli.

Giornate Fai 2024 a Firenze: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo

Un fine settimana all’insegna della cultura per ammirare tesori nascosti, dimore storiche, ma anche realtà artigiane: sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 tornano le Giornate Fai di primavera anche a Firenze. Ad accompagnare il pubblico in questa esperienza saranno i volontari e i giovani aspiranti ciceroni.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 17, sarà possibile scoprire tre palazzi storici del centro: il Rettorato di piazza San Marco, con alcuni dei suoi ambienti normalmente chiusi al pubblico; gli affreschi e le decorazioni di Palazzo Marucelli Fenzi in via San Gallo; Palazzo Buontalenti, detto anche Casino Mediceo di San Marco, e il celebre ciclo di affreschi dedicati ai granduchi di Toscana. Nei dintorni di Firenze sono protagoniste le opere d’arte dello Spazio Brizzolari (Scarperia e San Piero) e la storia della ceramica di Montelupo Fiorentino nell’Archivio Museo Bitossi. Qui l’approfondimento sui luoghi aperti in Toscana per le Giornate del FAI.

Gli eventi della Settimana del fiorentino

Ma questa è anche la Settimana del fiorentino e sono davvero tanti gli eventi in tutta la città. Abbiamo pensato quindi di citarne alcuni, i principali: sabato e domenica in piazza Santa Maria Novella, dalle ore 10:00 alle 19:00, ci sarà il mercatino delle Arti e dei mestieri. Qui saranno presenti 30 operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino e delle eccellenze agroalimentari italiani. In piazza Ognissanti, sempre sabato e domenica, si svolgerà Artefacendo, la mostra mercato di artigianato artistico e tradizionale con dimostrazioni dal vivo grazie a 17 botteghe artigiane (dalle 10 alle 20).

Ma il 23 e 24 ci sarà anche la Festa del lampredotto, uno dei piatti più popolari a Firenze. Dove? Al Caffè Letterario delle Murare, dalle 18:00 alle 23:00. Sabato 23, al Combo Social Club in via Mannelli n.2, c’è poi l’Electro Capodanno Fiorentino. Dalle 23:00 in poi si terrà un vero e proprio viaggio attraverso il tempo e le generazioni: la serata si aprirà infatti con La Nuova Pippolese (Orchestra Tradizionale Fiorentina) che ci riporterà indietro nel tempo e, a seguire, ci sarà Florentia Sound Project dj set (Suoni di Firenze, Techno e Dischi Storia) con 2 dj storici della scena fiorentina e toscana degli anni 90/00. Per informazioni e prenotazioni [email protected]. E per finire, segnaliamo le tante visite guidate da Sant’Orsola, alle chiese cittadine, fino ai musei civici fiorentini: qui l’approfondimento sulla Settimana del fiorentino.

Mercatini a Firenze: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024

Tra gli eventi del weekend del 23 e 24 marzo 2024 a Firenze si segnalano anche i tanti mercatini. In particolare, l’ultima Fiera Quaresimale alle Cascine di domenica. Sempre con orario 09:00-19:00, l’evento proseguirà il suo viaggio grazie a oltre 200 banchi dislocati lungo viale Lincoln e piazza Kennedy. E, dalle ore 15:00 alle 17.30, si svolgeranno i laboratori gratuiti di architettura “Da cosa nasce cosa” dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Questa domenica il titolo dell’iniziativa è “Le trame della natura”. E domenica è anche tempo di Santo Spirito in fiera, il mercato quaresimale della domenica in piazza Santo Spirito, che si terrà dalle 08:00 alle 20:00.

Mercatini vintage e usato in città

Questo fine settimana i mercatini non finiscono qui, perché alcuni sono dedicati proprio al vintage e all’usato. Domenica 24 marzo, dalle 09.00 alle 18.00, ai Giardini Vittime di via Fani sul Lungarno Aldo Moro c’è lo Svuota cantine del Quartiere 2. Nella medesima giornata (ore 10.00-19:00) ci sarà anche Artigianarte – collezionare a Firenze, all’interno del giardino del Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), che offre una vetrina preziosa di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo.

All’Ippodromo del Visarno, con accesso dal piazzale delle Cascine, il 23 e 24 (ore 10:00-19:00), c’è invece il Visarno Market, che vedrà protagonisti una serie di espositori vintage, handmade, di modernariato, illustrazioni, vinili e design. L’ingresso è a pagamento (3 euro). Informazioni per partecipare: [email protected].

Al Net Records in via Cardinale Guglielmo Massaia, n. 98 fa tappa invece Vinokilo (Vintage Kilo Sale), la più grande vendita di vestiti vintage d’Europa: da venerdì 22 fino a domenica 24, con orario 10:00-20:00. Dischi e fumetti saranno protagonisti in piazza dei Ciompi per tutto il weekend, dalle 09:00 alle 20:00. E per finire, il Conventino Caffè Letterario ospita Only Usato Market dalle ore 12:00 alle 20:00. Qui si potrà fare shopping, ma anche mangiare, bere e ascoltare un po’ di musica!

La nuova mostra di Palazzo Strozzi (e non solo)

Per chi è in cerca di un po’ di arte, questo è il primo fine settimana di apertura della nuova mostra di Palazzo Strozzi dedicata ad Anselm Kiefer. L’esposizione, a cura di Arturo Galansino, permette di entrare in contatto con uno dei più grandi artisti contemporanei attraverso 25 opere tra lavori storici e nuove produzioni, declinati attraverso pittura, scultura, installazione e fotografia. Gli orari: sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 20:00.

Questo è il primo weekend anche per il nuovo evento di Palazzo Medici Riccardi “L’incanto di Orfeo nell’arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo”. Il mito di Orfeo viene approfondito grazie a un vero e proprio viaggio dall’antichità fino ai nostri giorni, con 60 opere d’arte tra dipinti, sculture, disegni, manoscritti, installazioni e film. Orario: 9:00-19:00. Qui le altre mostre da vedere a Firenze.

Eventi nei dintorni di Firenze: Castelfalfi Spring Festival (23-24 marzo)

Nei dintorni fiorentini c’è il Castelfalfi Spring Festival, sia sabato che domenica. Un festival ricco di performance artistiche, musica dal vivo, artigianato locale, spettacoli itineranti e specialità enogastronomiche. Ma l’evento sarà anche una valida opportunità per visitare questo incantevole borgo medievale, situato in cima ad una collinetta tra Valdera e Valdelsa. In programma inoltre iniziative per i più piccoli con attrazioni ludiche, laboratori artistici e trampolieri a tema “Alice nel paese delle meraviglie”. Tra i vicoli del parco mediceo antistante infatti, il Bianconiglio catapulterà i più curiosi in un’avventurosa caccia alle uova di Pasqua. E, dopo il calar del sole, si terrà uno spettacolo di bolle giganti, prima del dj set serale. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: www.castelfalfi.com.

Mostra dei fiori a Sesto Fiorentino

E per finire, tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024, si ricorda anche Fiorinfiera, la mostra dei fiori nel centro storico di Sesto Fiorentino, che anche quest’anno torna con piante ornamentali e grasse, alberi da frutto, fiori e una via dedicata ad aziende agricole e prodotti a km 0. L’appuntamento, che inaugura la stagione del florovivaismo in Toscana, si svilupperà dalle ore 10:00 alle 20:00 in piazza Vittorio Veneto e in tutte le vie del centro commerciale naturale. Saranno due giornate con espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la regione che porteranno in fiera le novità di stagione, ma anche attrezzature da giardino e tutto quello che può tornare utile per affrontare al meglio la nuova stagione primaverile. Un vero e proprio giardino all’aria aperta! In via Dante Alighieri si troverà invece il mercato delle aziende agricole e dei prodotti a km0. Dopo il successo delle ultime edizioni, un mercatino animerà anche via Verdi.