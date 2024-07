Festambiente 2024: tra sapori, concerti e sostenibilità

- Pubblicità -

Dal 7 all’11 agosto la località Enaoli di Rispescia (GR) si trasformerà nel centro del buon cibo unito alla sostenibilità, grazie alla Festambiente 2024. L’evento, che quest’anno spegnerà 36 candeline, punta a sensibilizzare e a diffondere uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare ai piaceri del cibo. L’ingresso è gratuito.

Festambiente è una manifestazione organizzata da Legambiente che si tiene dal 1989 nella località Enaoli di Rispescia, in provincia di Grosseto, vicino al Parco Naturale della Maremma. L’evento offre incontri, dibattiti e spettacoli per sensibilizzare il pubblico su temi che vanno dall’alimentazione sana al rispetto dell’ambiente, fino alla tutela delle tradizioni locali. Si tengono inoltre anche concerti e incontri con ospiti speciali.

Il programma di Festambiente 2024

La kermesse inizierà il 7 agosto, con le attività che partiranno dalle 18 e che spaziano tra le attività per bambini, giochi, laboratori e spettacoli, come Ambra e Ombrone sull’arte del teatro di carta giapponese, o il corso di tiro con l’arco assieme all’Alma Virtus Grosseto. L’8 agosto si svolgerà uno spettacolo teatrale sul Comune di Peccioli, giochi da tavola e laboratori di pittura. il 9 agosto saranno tra i protagonisti un laboratorio di scrittura etrusca e il 23esimo Rapporto Nazionale “Animali in Città”. il 10 agosto i bambini potranno apprendere come riconoscere una tartaruga marina, oltre a un incontro sul granchio blu. L’11 agosto saranno proposti percorsi sensoriali che riguarderanno tatto e olfatto, birdwatching e gare di pallavolo. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale di Festambiente 2024, con le date in aggiornamento.

Anche quest’anno sarà presente il Clorofilla Film Festival, rassegna cinematografica con le anteprime di “Un paese di resistenza” di Shu Aiello e Catherine Catella sulle vicende di Mimmo Lucano, e “Pericolosamente vicini” di Andrea Pichler riguardo il rapporto tra uomini e orsi in Trentino, tra le oltre 50 che andranno avanti fino a Dicembre. Ci sarà spazio per il teatro con Pietro Angelini e il suo “Un onesto e parziale dialogo sopra i massimi sistemi”, e Gaza Ora sulla vita in Palestina.

Gli ospiti e i concerti di Festambiente 2024

Questa edizione di Festambiente vedrà la presenza di molti ospiti che si esibiranno in concerto, ciascuno per una giornata del festival. Nella serata di apertura salirà sul palco la Banda Osiris assieme al filosofo e scienziato Telmo Pievani, con uno spettacolo sulla biodiversità. L’8 agosto invece si esibirà Valerio Lundini, comico e personaggio televisivo, assieme alla sua band I Vazzanikki . Il 9 agosto è la volta dei Quartiere Coffee, accompagnati da altri musicisti, che proprio a Festambiente festeggeranno i 20 anni di attività. In seguito, il 10 agosto toccherà ai Modena City Ramblers, storico gruppo di musica folk. La serata di chiusura sarà affidata al progetto Stazioni Lunari: al progetto parteciperanno Piero Pelù, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. Tutte le esibizioni sono previste alle 22.30.