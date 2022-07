Traffico: Fi-Pi-Li, incubo finito (per ora): stop ai lavori per 3 mesi

Dopo settimane da incubo, dal 2 luglio 2022 ci sono buone notizie la Fi-Pi-Li, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, oggetto spesso di polemiche politiche e non, per il traffico legato a lavori e incidenti. La novità è la riapertura del tratto compreso tra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est, uno dei punti più delicati: il cantiere, attivo dallo scorso 23 marzo, chiuderà per tre mesi. Si tratta di un vero e proprio stop estivo: i lavori infatti verranno fermati per luglio, agosto e tutto settembre per poi riprendere nei primi di ottobre. L’obiettivo annunciato da Palazzo Strozzi Sacrati è terminare gli interventi di questo tratto entro fine anno.

Lo stop per l’esodo estivo

Tutte le carreggiate saranno libere e la decisione è stata saggia perché d’estate il traffico aumenta, soprattutto verso le località di mare. Da un lato i pendolari, dall’altro coloro che vanno in ferie, con l’incubo coda in agguato. In questo periodo i disagi sono stati numerosi: nella notte del 13 giugno c’è stata la chiusura di entrambe le carreggiate del tratto con uscita obbligatoria a Ginestra Fiorentina (per chi era in direzione mare) e a Empoli est (per chi doveva raggiungere Firenze).

Successivamente è stata riaperta la carreggiata in direzione mare. Con una grande differenza: il doppio senso di marcia, non benissimo per chi doveva percorrerla. Risultato: code sulla Fi-Pi-Li e automobilisti infuriati. Adesso non ci penseremo fino ad ottobre. Da quella mese partirà la zona 2 del cantiere (dal km 20+280 al km 22+180, poco meno di due chilometri).

Traffico: il cronoprogramma e il dettaglio dei lavori sulla Fi-Pi-Li

I lavori notturni e la decisione dello stop estivo, come raccontato dall’assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Toscana Stefano Baccelli, erano una priorità della Regione nell’impostazione del cantiere. “In questo modo – ha spiegato l’assessore – potremo reggere meglio il flusso di traffico estivo, che in estate, oltre al pendolarismo, deve sopportare gli spostamenti verso il mare in particolare nel fine settimana”.

Concludere il prima possibile, ecco perché la data di fine anno diventa una priorità per la Regione. I lavori su questo tratto della Fi-Pi-Li interessano tre chilometri di strada, l’importo è di circa 5 milioni di euro. Le novità sono diverse: dal risanamento della pavimentazione alla stesura di un manto drenante e fonoassorbente (fondamentale per la sicurezza). E ancora la sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico e quella della barriere di ritenute. Sarà infine rifatta la segnaletica orizzontale, altro aspetto non di poco conto.