Fine settimana in Sup: escursioni sull’Arno e al mare in Toscana

Cosa fare in questi week end di nuova normalità? Ammirare la città da inaspettati punti di vista, avvicinandosi ad un nuovo sport nel pieno rispetto delle attuali regole di vita sociale! È proprio in quest’ottica che l’associazione sportiva Toscana Sup ha organizzato una settimana di attività aperte a tutti sia sull’Arno che al mare. Dal 29 maggio al 2 giugno, otto tour su prenotazione per immergersi nel cuore di Firenze e della costa toscana.

Sup, il surf alla portata di tutti

Il Sup, Stand Up Paddle, è una variante del surf, nata anch’essa alle Hawaii. Come il surf prevede una tavola, ma molto più grande e larga sulla quale stare in piedi e muoversi con l’aiuto di una lunga pagaia. Il Sup è più versatile in quanto si pratica sia sulle onde, del mare o delle piccole rapide, che sull’acqua piatta come nel caso di fiumi o di laghi.

Toscana Sup è nata nel 2012 per promuovere la diffusione di questo sport in Toscana e a Firenze, dopo aver avviato e preso parte a numerosi progetti di “surf terapia” per le persone con disabilità. Già attiva sulla costa tra Baratti e Livorno, ma anche in Garfagnana, intorno al Ponte del Diavolo, in città l’associazione propone corsi per tutti i livelli, dai principianti fino agli agonisti (che inizieranno a partire dal 8 giugno 2020) e attività aperte a tutti. Oltre i corsi, infatti, è possibile prendere parte ai tour, che in genere durano qualche ora e permettono di scoprire angoli di natura e di città da nuove prospettive, oppure alle escursioni, delle giornate da passare in compagnia di appassionati del Sup, e alle avventure, veri e propri viaggi con pernottamento.

La Toscana vista dal Sup

In questo periodo di ripartenza e approfittando del ponte del 2 giugno, Toscana Sup propone numerose attività, completamente gratuite e aperte a tutti, per conoscere uno sport che va molto di moda nelle città europee e sulle coste del Mediterraneo. Gli appuntamenti previsti sono:

Venerdì 29 maggio

Percorso Il Mulino di Firenze fino a Il Girone

ore 17.00 e 18.30, massimo 5 posti su prenotazione

Sabato 30 maggio

Percorso Ponte Vecchio (punto di ritrovo alla Spiaggetta di Lungarno Cellini)

ore 7.00, 9.00 e 11.00 5 posti su prenotazione

Domenica 31 maggio

Percorso Il Serchio (punto di ritrovo Ponte a Moriano, Lucca)

ore 10.00 e 15.00 5 posti

Lunedì 1° giugno

Percorso Baratti e Populonia (la Torraccia, San Vincenzo)

ore 9.00 e 17.00 – 5 posti

Domenica 2 giugno

Percorso Piombino – Calamoresca (punto di ritrovo Salivoli, Piombino)

ore 9.00 e 15.00 – 5 posti

Un’occasione per tutti i curiosi per fare qualcosa di inaspettato. Tutti insieme, ma ognuno sulla sua tavola.

Le strumentazioni sono fornite (già sanificate) dall’associazione. I partecipanti dovranno prendere visione dell’informativa ministeriale sullo svolgimento di attività sportive in relazione al Coronavirus e compilare il modulo.

Le attività sono gratuite, ma è necessario iscriversi all’associazione con una quota di 15 euro. Per maggiori informazioni, dettagli e contatti, leggere qui.