Domani, sabato 8 maggio, è il giorno di Fiorentina-Lazio, con fischio d’inizio alle ore 20.45: questo comporterà dalle 15 la chiusura al traffico e in tanti si chiedono come poter raggiungere l’hub vaccinale del Mandela Forum.

Per Fiorentina Lazio chiusi viale Fanti e viale Paoli, come raggiungere il Mandela?

Come consueto scatteranno, su disposizione della Questura, i provvedimenti soft già adottati in occasione degli eventi sportivi. Si tratta della chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Questo comporterà dalle 15 la chiusura al traffico di viale Fanti (nel tratto viale Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi.

Come raggiungere l’hub vaccinale Mandela Forum: le strade

Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; le provenienze da viale Cialdini obbligo di svoltare a destra e sinistra in viale Fanti; chi percorre viale Fanti da lato viale Cialdini svolterà in viale Calatafimi; i veicoli in arrivo da viale Calatafimi dovrà imboccare in viale Fanti verso viale Cialdini e chi proviene da via Volturno imboccare sempre viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio rimarranno liberi l’accesso a piazza Berlinguer, l’adiacente tratto di viale Paoli e piazzale Campioni del ’56, che saranno strade senza sfondo con accesso e uscita da viale Fanti lato viale Cialdini. Per raggiungere il centro vaccinale del Mandela Forum, i mezzi provenienti da viale Malta dovranno voltare a destra e seguire l’itinerario viale Fanti-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-viale Paoli.