Alia, a Firenze i cassonetti si aprono con una app

Una app per aprire i cassonetti i di nuova generazione, è quello che succede a Firenze con “Aprilo”, l’applicazione che consente di sbloccare i contenitori digitali per il conferimento dei rifiuti direttamente dallo smartphone.

La app di Alia Servizi Ambientali SpA consentirà a fiorentini e turisti, grazie al bluetooth del telefonino, di aprire i contenitori e depositare la spazzatura negli appositi contenitori anche se non si ha dietro la chiavetta elettronica.

Come funziona la app per aprire i cassonetti di Firenze

Usare la app “Aprilo“, studiata da Alia per semplificare la vita dei cittadini di Firenze (anche dei più smemorati, quelli che la chiavetta elettronica per aprire i cassonetti di ultima generazione la dimenticano puntualmente a casa) è molto semplice.

La App per aprire i cassonetti a Firenze, disponibile su Google Play e App Store, prevede due diversi tipi di profilo – uno per i residenti e uno per i turisti – che possono essere attivati, dopo avere scaricato la App ed inserito le credenziali richieste. “Aprilo” è scaricabile sia in italiano che in inglese, per facilitare anche i tanti turisti che frequentano la città.

Può accedere al profilo residente chi ha un contratto TARI attivo, deve invece registrarsi nel profilo turista chi è di passaggio in città, oppure vi soggiorna per un periodo inferiore a 7 giorni. In questo caso la App potrà restare attiva al massimo per una settimana a partire dalla data di registrazione.

Per far funzionare “Aprilo”, basterà aprire l’applicazione, avvicinare lo smartphone al cassonetto con il bluetooth attivo, e scansionando il simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sbloccherà e attivando la pedaliera e sarà possibile depositare i propri rifiuti.

La app può essere scaricata ed utilizzata da tutti i fiorentini residenti in aree servite da cassonetto digitale, sia dalle 65.000 utenze che sono già in possesso di chiavetta elettronica A-pass, che dalle restanti 100.000 utenze in corso di attivazione.

Problemi e come risolverli: la app Alia e il funzionamento

E se la app non funziona? Se non è immediato il collegamento della chiavetta con la App Aprilo, Alia suggerisce di controllare che il codice alfanumerico, presente sulla chiavetta stessa, sia stato digitato correttamente, se invece il problema dovesse persistere, suggerisce di contattare direttamente il call center Alia allo 800 888 333 da rete fissa, 199 105105 da mobile e 0571 196 93 33 da fisso o mobile.