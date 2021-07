A Firenze laboratori gratuiti per giovani fotografi

Fondazione Cr Firenze, Mus.e e Comune di Firenze lanciano, fino al 10 ottobre, i laboratori gratuiti per fotografi dal 7 ai 12 anni, dal titolo ‘L’arte del vedere. Laboratori per giovani fotografi‘. Le attività educative prevedono due momenti: una prima tappa è dedicata alla visita delle mostre a Forte Belvedere nella quale bambini e ragazzi fanno un viaggio esplorativo e sono invitati ad assumere lo sguardo e lo spirito dei diversi fotografi. Subito dopo, negli spazi di Villa Bardini, prende il via un laboratorio che permette loro di avvicinarsi al linguaggio della fotografia come ‘arte del vedere’ in chiave giocosa.

Come partecipare ai laboratori per giovani fotografi

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] o telefonando al numero 0552768224. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 7 ai 12 anni e alle loro famiglie. Le attività, della durata di due ore, partiranno da Forte Belvedere (via San Leonardo 1) e si concluderanno a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2).

Scatti personali

I bambini potranno anche elaborare un singolo personale scatto fotografico, lavorando soprattutto sulla qualità dello sguardo. Bambini e ragazzi possono portare via con sé la stampa della propria fotografia.