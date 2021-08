Firenze, le date dei mercatini svuota cantine 2021

Sono uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno a Firenze e anche nel 2021 tornano – timidamente – i mercatini svuota cantine. C’è chi ne approfitta per andare alla ricerca di oggetti vintage, chi spera nell’affare, chi ci va solo a curiosare e chi si mette nei panni del venditore e pur di togliere di mezzo un po’ di “aggeggi” improvvisa grandi bancarelle con ogni tipologia di oggetti.

Dai giocattoli ai vinili, tutti gli oggetti degli svuota cantine 2021

Dai vecchi serviti di piatti e bicchieri ai giocattoli, dai dischi ai mobili, dai vestiti alla bigiotteria fino alle scarpe, ce n’è sempre per tutti i gusti. Di fatto non esiste una limitazione alle categorie merceologiche che possono essere vendute, quindi si può trovare veramente di tutto. Di solito i “venditori per un giorno” – che devono essere rigorosamente abitanti del quartiere in cui il mercatino si svolge – danno fondo a quello che non hanno più voglia di tenere in casa, spesso e volentieri si tratta della piccola oggettistica “raccogli polvere” che era facile trovare nelle case dei nonni ma è facile trovare anche oggetti interessanti e vere e proprie rarità a buon prezzo.

Arrivaa Firenze Cantine in piazza, il mercatino del Q2

Ma quando si svolgeranno i mercatini svuota cantine 2021 a Firenze? Il Quartiere 2 è il primo ad aver annunciato l’appuntamento autunnale di queste vendite dell’usato, in programma domenica 26 settembre, dalle 9 alle 18, lungo il Giardino Vittime di Via Fani, sul Lungarno Aldo Moro. L’obiettivo di “Cantine in piazza”, questo il titolo del mercatino svuota cantine del Q2, è non gettare ciò che può essere ancora riutilizzato. I partecipanti saranno tenuti a rispettare le norme nazionali e regionali, vigenti alla data della manifestazione, per quanto riguarda la prevenzione del contagio da Covid 19.

Mercatini svuota cantine 2021, come partecipare a Firenze

Per candidarsi a partecipare, in qualità di venditore, al mercatino – che potrebbe essere annullato o modificato per ragioni d’interesse pubblico, comprese quelle relative a motivi sanitari legati all’aggravamento dell’emergenza Covid 19 – bisogna iscriversi inviando una email a partire dalle ore 9 del giorno 26 agosto e non oltre e non oltre le ore 12 dell’8 settembre 2021 all’indirizzo [email protected] allegando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Firenze.

E le date degli appuntamenti negli altri quartieri di Firenze? Il Q2 è stato il primo ad annunciare la data del mercatino dell’usato autunnale, ancora nessuna notizia riguardo gli altri quattro quartieri fiorentini, ma con buone probabilità arriveranno più avanti.