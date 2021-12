Firenze pronta a vivere il Natale, tutte le iniziative in città

Firenze è pronta a vivere il Natale. Con una serie di iniziative che non riguarderanno solo il centro storico ma tutta la città. Da domani al 9 gennaio il festival “F-Light”, curato da Sergio Risaliti, accenderà alcune tra le più importanti piazze di Firenze: da Ponte Vecchio a piazza San Lorenzo, dalla Camera di commercio fino a Santissima Annunziata. Illuminazioni previste anche in tutte le torri e le porte della città. Sul Ponte Vecchio ci sarà un video mapping che proporrà il tema della “riflessione”. Omaggi anche a Dante Alighieri, a conclusione delle celebrazioni per il 700º anniversario dalla sua morte.

Gli alberi illuminati

Naturalmente saranno accesi anche gli alberi di Natale. Previsti più o meno in tutta la città. Oggi sono cinque gli appuntamenti in programma e in ognuno di questi sarà presente il sindaco Dario Nardella: si inizia alle 17 con l’albero a Palazzo Vecchio per poi proseguire con quello in piazza Duomo (ore 17.30), in piazza della Repubblica (ore 18), in piazzale Michelangelo (ore 18.30). La giornata si concluderà alle ore 19.30, in piazza San Firenze. Sui viali ci saranno i classici alberi addobbati con luci rosse sui tronchi e bianche calde sulle chiome.

La ruota panoramica

L’attrazione dell’anno, come l’ha definita Nardella, è la ruota panoramica che include anche la pista di pattinaggio e il villaggio di Natale: tutto si trova alla Fortezza. Da oggi al 6 gennaio musica natalizia diffusa in piazza Signoria e San Firenze, offerta dalla Fondazione Andrea Bocelli. Tra le iniziative il 15 dicembre il sindaco Nardella presenzierà la tradizionale cerimonia degli auguri alla città, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.