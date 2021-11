Ruota panoramica di Firenze e pista sul ghiaccio: quando aprono

C’è il sì della Soprintendenza alla ruota panoramica di Firenze, che sarà allestita da dicembre a gennaio nei giardini della Fortezza da Basso per il Florence Ice Village 2021, accanto a una pista di pattinaggio sul ghiaccio e a un villaggio con mercatini di Natale, cibo e animazione per bambini. Il nulla osta era atteso per avviare le operazioni di installazione.

Florence Ice Village 2021: da quando arriva la ruota panoramica alla Fortezza di Firenze

Come due anni fa, questo spazio natalizio si chiamerà Florence Ice Village e l’apertura delle attrazioni – salvo imprevisti – è prevista nel weekend di venerdì 3 e sabato 4 dicembre 2021, in tempo per il ponte dell’Immacolata. Resterà attivo fino al 16 gennaio 2022, con un calendario di eventi e spettacoli.

Nei giardini della Fortezza da Basso (piazza Oriana Fallaci) prenderanno posto i mercatini di Natale, uno spazio di animazione per i più piccoli, il grande albero, punti ristoro e poi la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Europa con un anello gelato intorno alla vasca del lago dei cigni e la ruota panoramica, ossia una “Florence Eye” che dai suoi 55 metri di altezza permetterà di godere di una vista unica su Firenze.

Quest’anno invece non aprirà l’altra, tradizionale, pista di pattinaggio sul ghiaccio di Firenze, il Firenze Winter Park nel giardino del Tuscany Hall. Gli organizzatori hanno annunciato su Facebook che per il 2021 non sarà attivata “a causa dell’incerta situazione sanitaria”.

Il villaggio di Natale alla Fortezza da Basso e “Florence Eye”

Dopo un lungo dibattito sulla collocazione della ruota panoramica (piazzale Michelangelo o parco delle Cascine le altre ipotesi finite nel cassetto), lo scorso ottobre il Comune di Firenze ha lanciato il bando per selezionare la società che si occupasse della creazione di un villaggio di Natale nei giardini della Fortezza. Ieri, 24 novembre, è arrivato l’ok della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che però ha posto delle condizioni per l’installazione della grande giostra alta come un palazzo di una quindicina di piani.

Piazza Oriana Fallaci e il giardino dovranno essere lasciati come prima dell’allestimento, ma non è detto che l’iniziativa sia replicabile in futuro. La Soprintendenza la considera come un “evento sperimentale“, a cui è stato dato il disco verde anche per le situazioni eccezionali legate al Covid, come il quadro economico. L’ok ha sbloccato le autorizzazioni per la creazione del Florence Ice Village e per l’installazione della ruota panoramica di Firenze. Un’attrazione di cui si parlava da anni e che ora illuminerà il Natale cittadino.