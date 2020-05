Da Napoli a Bari, da Catanzaro a Campobasso e ancora Bologna, Venezia e Trieste: le frecce tricolori, per festeggiare il 2 giugno 2020, sono impegnate in un singolare programma di esibizioni nei cieli di tutta Italia il 25, 26, 27, 28 e 29 maggio, con un passaggio in 21 città, in date e orari diversi. Grazie a questo percorso, i sorvoli della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) nel giro di 5 giorni abbracceranno simbolicamente tutto il Paese in segno di unità, solidarietà e ripresa.

L’iniziativa è stata decisa dall’Aeronautica militare in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della Repubblica italiana. Oltre a un sorvolo di tutti i capoluoghi di regione, il percorso tocca anche su due luoghi simbolo: Codogno (Lodi), prima zona rossa dell’emergenza coronavirus, e Loreto (Ancona) dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Durante le prime giornate di sorvoli non è mancata qualche polemica, per la gran folla di persone che si è radunata per assistere al passaggio delle frecce tricolori a Torino come a Perugia. Il comandante delle Frecce tricolori, Gaetano Farina ha così la lanciato un appello dai canali social dell’Aeronautica militare per tutti quelli che vorranno assistere, con il naso all’insù, a questo speciale tour 2020: “Attendeteci nelle vostre case. Affacciatevi dalle finestre delle vostre abitazioni, dei vostri uffici ed evitate assembramenti per i nostri sorvoli come per le attività di ogni giorno in questo momento così difficile”.

Il giro d’Italia 2020 delle frecce tricolori, il programma e l’orario del passaggio

A che ora passano le frecce tricolori? Questo giro d’Italia, da Nord a Sud, segue un calendario ben preciso calendario, con un programma di massima degli orari di ogni passaggio delle frecce tricolori, ecco dove vederle:

lunedì 25 maggio 2020

mattina

Trento (zona piazza Duomo ore 10.00, provenienza da sud sud-est)

Codogno (zona piazza XX settembre, ore 10.15, provenienza da sud sud-est)

Milano (zona piazza Duomo, ore 10.30 – 11.00 circa, provenienza da est, alle spalle del Duomo)

pomeriggio

Torino (zona piazza Vittorio ore 15.00, provenienza nord-ovest lungo via PO)

Aosta (zona piazza Emile Chanoux ore 15.15 – 15.30 circa, con provenienza sud-ovest)

mattina

Genova (zona Acquario, provenienza da est sud est, ore 10 circa)

Firenze (zona centro, orario del passaggio delle frecce tricolori: 10.40 circa)

pomeriggio

Perugia (zona corso Vannucci tra le 15.00 e le 15.40 circa)

L’Aquila (zona centro città, tra le 15.45 e le ore 16.00 circa)

decollo da Pratica di Mare (Roma) alle ore 10.

mattina: Cagliari sorvolo piazza Yenne con provenienza sud-ovest (orario indicativo 10.30 – 12.40)

pomeriggio: Palermo sorvolo piazza Villena (Quattro Canti) con provenienza nord nord-ovest (ore 14.30 – 15.30 circa)

mattina

Decollo da Sigonella (CT)

Catanzaro (zona piazza Matteotti, provenienza sud sud-est tra le ore 10.00 e le 11.40)

Bari (sorvolo Comando Scuola terza regione aerea, provenienza nord-ovest tra le ore 10.00 e le 11.40)

pomeriggio

Potenza (zona via Pretoria provenienza ovest sud-ovest tra le 14.00 e le 15.15)

Napoli (passaggio sulla rotonda Diaz con provenienza est, orario indicativo 15.00 – 15.45)

Campobasso (location sorvolo piazza Gabriele Pepe tra le ore 15.30 e le 16.10)

Dove vederle: si potrà assistere allo spettacolo dal centro e dalle zone limitrofe.

29 maggio: Frecce tricolori, orari e programma per Ancora, Bologna, Venezia e Trieste

venerdì 29 maggio 2020

mattina

Santuario di Loreto – Ancona (tra le ore 9.00 e le 11.40)

pomeriggio

Bologna (14.30 – 16.30)

Venezia (tra le ore 14.30 e le 16.30)

Trieste (orario indicativo tra le 14.30 e le 16.30)

Le frecce tricolori saranno visibili anche dalle zone vicine ai luoghi di sorvolo e il programma di questo giro per colorare i cieli di tutta Italia si concluderà simbolicamente il 2 giugno 2020 con alcuni passaggi su Roma in occasione della Festa della Repubblica che quest’anno non prevederà la parata ai Fori Imperiali.

Foto, video e immagini della pattuglia acrobatica nazionale

L’Aeronautica militare, sui suoi canali social, invita tutte le persone che immortaleranno il passaggio delle frecce tricolori a condividere foto e immagini con l’hashtag #AbbraccioTricolore. Ecco il video del primo volo della Pattuglia acrobatica nazionale in questo speciale giro d’Italia.