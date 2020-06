La scorsa settimana hanno colorato i cieli di tutta Italia da Milano a Palermo, da Firenze a Napoli. Dopo aver viaggiato lungo tutto lo stivale, i piloti delle frecce tricolori concludono il loro tour con il tradizionale sorvolo di Roma, in occasione della Festa della Repubblica: il 2 giugno 2020 il programma delle celebrazioni non prevede la parata militare, ma ci sarà comunque il tradizionale passaggio della pattuglia acrobatica nazionale sulla Capitale, ecco l’orario e dove vedere la diretta tv.

A che ora passano le frecce tricolori il 2 giugno a Roma?

Annullata la consueta sfilata delle forze militari ai fori imperiali per l’emergenza coronavirus, l’appuntamento principale sarà la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti alla Tomba del milite ignoto, all’Altare della Patria. Durante l’evento per il 74esimo anniversario della Festa della Repubblica, nella prima parte della mattinata di martedì 2 giugno, le frecce tricolori saranno impegnate in alcuni passaggi su Roma: l’orario dell’inzio della cerimonia è previsto alle 9.00 – 9.15.

Frecce tricolori a Roma: l’orario della diretta tv

Gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale stenderanno il tricolore sui cieli di Roma, come conclusione di questo abbraccio simbolico, segno di speranza e ripartenza, che nei giorni scorsi è arrivato su tutti i capoluoghi di regione e su Codogno. Proprio verso Codogno partirà il Capo dello Stato nel pomeriggio: Sergio Mattarella visiterà il comune del lodigiano colpito per primo dal coronavirus.

La Rai proporrà per tutta la giornata approfondimenti e finestre informative dedicate alla Festa della Repubblica: la cerimonia all’Altare della Patria, con il passaggio delle frecce tricolori su Roma, sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 8.55 del 2 giugno su Rai 1, all’interno di UnoMattina.

Aspettando il #2Giugno…Un tour di 5 giorni e 21 città sorvolate per stendere il tricolore più lungo del mondo in… Gepostet von Aeronautica Militare am Sonntag, 31. Mai 2020

Il concerto per la Festa della Repubblica (in televisione)

In attesa del passaggio delle frecce tricolori, le celebrazioni iniziano alla vigilia del 2 giugno, nel giardino del Quirinale con un concerto di musica sinfonica dedicato a tutte le vittime del coronavirus trasmesso in diretta tv. L’evento non è aperto al pubblico, ma sarà proposto live, il 1° giugno dalle ore 18.45, in televisione su Rai 1 e su Radio 3, oltre che in streaming sul sito del Quirinale.