Oggi a San Casciano i funerali di Massimiliano Pescini

Lutto cittadino oggi, 27 maggio, a San Casciano Val di Pesa nel giorno dei funerali di Massimiliano Pescini, l’esponente del Pd che per anni ha guidato il comune del Chianti fiorentino e che è morto sabato scorso all’età di 49 anni dopo una grave malattia. Dal 2020 era consigliere regionale. Cordoglio è stato espresso da più parti.

Massimiliano Pescini morto dopo una grave malattia: i funerali a San Casciano

I funerali di Massimiliano Pescini sono fissati oggi alle 15.30 alla Collegiata di San Casciano Val di Pesa, dopo la conclusione della camera ardente ospitata alla Misericordia di Mercatale Val di Pesa, che si chiuderà alle ore 12. L’amministrazione comunale ha deciso di proclamare per tutta la giornata del 27 maggio il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e la sospensione delle attività ludiche e ricreative. Il sindaco Roberto Ciappi ha inoltre invitato negozi, bar e ristoranti a sospendere la propria attività dalle ore 15.30 alle ore 16.00 abbassando la saracinesca.

Il curriculum politico e il cordoglio

Massimiliano Pescini, sindaco di San Casciano dal 2009 al 2019, poi consigliere metropolitano e infine Consigliere regionale, è scomparso dopo una malattia durata pochi mesi: era stato ricoverato in ospedale lo scorso 26 marzo a seguito della diagnosi di un tumore. Era stato colto da un malore durante la seduta del Consiglio regionale a cui stava partecipando.

“Un grande dirigente politico e amministratore”, lo ha ricordato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. “Un esempio di dedizione al lavoro e di come si può e si deve interpretare l’Istituzione”, ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. “La prematura e improvvisa scomparsa di Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano e membro dell’Assemblea legislativa, ha lasciato attonito il Consiglio regionale della Toscana”, si legge in una nota. Dal palazzo del Pegaso sono state esposte bandiere a mezz’asta e quella della Regione Toscana è stata listata a lutto.