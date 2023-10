Giani candidato sindaco a Firenze per il centrosinistra? Gli scenari

- Pubblicità -

Lui continua a negare, ma l’ipotesi di Eugenio Giani come candidato sindaco a Firenze per le prossime elezioni comunali non è da scartare. Tutt’altro. Interpellato, Giani continua a dire di non essere candidato, di pensare alla Regione. Dice che nessuno gli ha chiesto di scendere in campo ma è evidente che piacere gli fa, anche perché il rapporto con Firenze è unico ed è sempre stato il suo sogno quello di diventare sindaco.

Giani candidato sindaco a Firenze: chi è contrario

E allora che si fa? E’ Giani il candidato sindaco a Firenze per il centrosinistra? Da parte del Pd qualcuno non è d’accordo. Il sindaco di Empoli Brenda Barnini, a Toscana Tv, esce allo scoperto e dice che la candidatura “sarebbe un gravissimo errore”. E subito dopo esce pure anche l’ex assessora Cecilia Del Re, non più nella giunta da qualche mese, e potenziale candidata. “Stiamo assistendo ancora una volta a una guerra tra bande per la selezione del candidato sindaco – dichiara -. Persino il presidente della Regione Eugenio Giani è stato tirato dentro questa partita, con il risultato di confondere i cittadini fiorentini e toscani”. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Giani prima della scadenza del mandato e chiede chiarezza.

Gli equilibri nella maggioranza

Giani candidato sindaco a Firenze porterebbe in dote nuovi equilibri, che riguardano anche Italia Viva. Sì, perché il partito di Matteo Renzi, in caso di candidato in continuità col sindaco Dario Nardella (e quindi Sara Funaro), potrebbe decidere di correre da solo con Stefania Saccardi. Invece il nome di Giani metterebbe d’accordo pure Renzi, visto che tra i due il rapporto è buono. Inoltre avere Giani come candidato sindaco a Firenze spegnerebbe ogni tentativo del centrodestra di vincere la partita: il nome dell’attuale presidente della Regione Toscana è troppo forte e conosciuto in città. E questo è un aspetto, il vincere sicuramente a Firenze, che naturalmente interessa alla segretaria Dem Elly Schlein.