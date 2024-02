Il funerale di Giuseppe Matulli, il “babbo” della tramvia

- Pubblicità -

Firenze dà l’ultimo saluto a Giuseppe Matulli, politico di primo piano in città: tra i ruoli coperti anche quello di vicesindaco nel periodo in cui fu progettato il sistema della tramvia. Ma è stato anche deputato e sottosegretario. “Beppe”, come era chiamato da molti, domenica 11 febbraio si è spento all’età di 85 anni. Oggi la salma di Giuseppe Matulli sarà esposta alla Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, mentre il funerale è in programma a San Miniato martedì.

Il curriculum politico: da Marradi a Roma e ritorno (a Firenze)

Nato a Marradi il 5 dicembre 1938, Giuseppe Matulli è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana, poi confluito nella Margherita e infine nel Pd. È stato assessore, poi vicesindaco e primo cittadino del suo Paese, Marradi. E ancora consigliere regionale, deputato per due legislature a partire dal 1987, sottosegretario all’Istruzione, ma a Firenze il suo nome è legato soprattutto alla tramvia. Nel 2002, quasi a sorpresa, l’allora sindaco Leonardo Domenici lo nominò vicesindaco, ruolo in cui Matulli rimase anche per la consiliatura successiva fino al 2009.

Fu proprio in questi anni che “Beppe” presentò ai fiorentini, insieme alla sua collega di giunta Tea Albini, il progetto del sistema tramviario cittadino. È fu proprio lui a gestire il periodo difficile dei lavori per la linea 1, tra mille polemiche e numerosi ritardi. Nell’ultima parte della sua vita è stato presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea.

La camera ardente e il funerale di Giuseppe Matulli: gli orari

Tanti i messaggi di cordoglio, da sinistra e destra. “Con Beppe Matulli se ne va un uomo da cui ho tratto tanti e bellissimi insegnamenti – ha commentato, commosso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Se ne va un politico di cui mi ha sempre colpito la grande forza ideale che era capace di calare nella concretezza dell’amministrare, dando a questa una visione sempre a favore della cittadinanza”. Anche il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, ha ricordato Matulli: “È stato un politico di rango, ha servito la Repubblica italiana, il Comune di Firenze e il suo paese di origine, Marradi, sempre con grande capacità politica e passione. Lo stesso spirito con cui ha formato una generazione di giovani stimolandoli all’impegno civile e politico, dando vita al Centro Toscano di Documentazione Politica”.

La salma sarà esposta oggi, lunedì 12 febbraio, dalle ore 7 alle 19 nella cappella della Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, mentre i funerali si svolgeranno martedì 13 alle ore 11.30 sul “tetto” di Firenze, alla Basilica di San Miniato al Monte.