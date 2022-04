Glicine a Villa Bardini: ad aprile la fioritura 2022

È attesa per metà aprile 2022 la massima fioritura del glicine a Villa Bardini. Come ogni anno, la fioritura tanto attesa dai visitatori del Giardino Bardini dovrebbe cominciare intorno alla seconda metà del mese. Torna anche il #GlicineBardiniContest, il contest fotografico su Instagram.

Glicine al Giardino di Villa Bardini: attesa per la fioritura di aprile

Intorno alla metà di aprile il glicine in fiore tornerà a colorare con le sue diverse sfumature di viola la pergola del Giardino di Villa Bardini, affacciato su uno dei panorami più spettacolari di Firenze. Come negli scorsi anni sarà possibile seguire l’avanzamento della fioritura attraverso una webcam dedicata sul sito internet di Villa Bardini.

Torna il contest fotografico: ecco chi può partecipare

In occasione della nuova foiritura del glicine torna anche il contest fotografico #GlicineBardiniContest per la foto più bella pubblicata su Instagram. Il contest, alla sua seconda edizione, è promosso dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso. Il contest fotografico è aperto a tutti: è sufficiente seguire @VillaBardini su Instagram, visitare il giardino entro il 29 aprile e pubblicare sul proprio profilo una foto sul glicine utilizzando il tag @villabardini e gli hashtag #VillaBardini e #GlicineBardiniContest.

#GlicineBardiniContest: cosa si vince

Le cinque immagini più belle saranno selezionate da una giuria e verranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per una votazione pubblica tra il 30 aprile e il 1° maggio. Vincerà la foto che riuscirà a collezionare il maggior numero di “like”. Il suo autore avrà a disposizione due biglietti gratuiti al Giardino Bardini e alle mostre di Villa Bardini validi per tutto il 2022. La foto vincitrice, con il nome dell’autore, sarà protagonista della cartolina dell’anno di Villa Bardini, che sarà messa in vendita nel bookshop. Le cinque foto più votate saranno esposte in una mostra dedicata al contest che sarà allestita nelle sale della villa.

Per maggiori informazioni e per seguire l’avanzamento della fioritura attraverso una webcam dedicata si può visitare il sito www.villabardini.it.