Chi saranno i componenti del nuovo consiglio comunale di Firenze dopo la nomina (con rimpasto-lampo) della giunta? Dei dieci assessori nominati dal sindaco Dario Nardella, sette erano stati eletti al consiglio comunale. I loro seggi saranno rimpiazzati dai successivi sette candidati in ordine di preferenze ottenute.

Si liberano dunque i seggi dei “campioni” di preferenze Cecilia Del Re, Sara Funaro, Andrea Vannucci e Federico Gianassi, i quattro candidati più votati alle elezioni. Tutti eletti per il Partito Democratico, così come Cosimo Guccione, anche lui chiamato in giunta.

Anche i due neo assessori Alessandro Martini e Alessia Bettini (“ripescata” per la ben nota vicenda delle quote rosa emersa all’indomani delle prime nomine di Nardella) eletti con la Lista Nardella Sindaco che lasceranno i loro seggi in consiglio comunale.

I cinque consiglieri del Partito Democratico che hanno diritto di prenderne il posto sono quindi: Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Barbara Felleca, Mirco Rufilli e Stefano Di Puccio.

Per la Lista Nardella Sindaco ottengono un posto nel Salone dei Duecento Marco Del Panta Ridolfi (inizialmente incaricato come assessore prima che Nardella decidesse di revocare a lui l’incarico affidato ad Alessia Bettini per rispettare le regole sulla parità di genere) e Maria Grazia Monti.

I componenti del consiglio comunale di Firenze

La composizione del consiglio comunale, dunque, al netto di rinunce, sarebbe la seguente.

Consiglio comunale di Firenze, i componenti della maggioranza

Nella maggioranza, il Partito Democratico: Letizia Perini (1.293), Massimo Fratini (1.153), Nicola Armentano (1.025), Massimiliano Piccioli (961), Fabio Giorgetti (889), Alessandra Innocenti (768), Laura Sparavigna (747), Luca Milani (673), Benedetta Albanese (655), Enrico Conti (610), Maria Federica Giuliani (598), Renzo Pampaloni (545), Leonardo Calistri (536), Donata Bianchi (517), Patrizia Bonanni (501), Francesca Calì (483), Barbara Felleca (449), Mirco Rufilli (421) e Stefano Di Puccio (418).

Per la Lista Nardella Sindaco: Mimma Dardano (395), Marco Del Panta Ridolfi (386) e Maria Grazia Monti (350).

Consiglio comunale di Firenze, i componenti dell’opposizione

Un seggio per Ubaldo Bocci, candidato sindaco del centrodestra non eletto. La prima forza di opposizione, per numero, sarà la Lega: Federico Bussolin (434), Luca Tani (375), Antonio Montelatici (344), Michela Monaco (276) Emanuele Cocollini (266) e Andrea Asciuti (237).

A Fratelli d’Italia due seggi: Alessandro Draghi (635) e Francesca Lorenzi (496). A Forza Italia uno, per Jacopo Cellai (412).

In consiglio comunale anche un consigliere del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi (129), che affiancherà il candidato sindaco Roberto De Blasi.

Con Antonella Bundu, candidata sindaco della sinistra, entrerà un consigliere della lista Firenze Città Aperta, Dmitrij Palagi Gabriellovic (364).