Sei conferme e 3 new entry nella squadra di Palazzo Vecchio. A un giorno dalla firma della proclamazione, ossia l’ultimo atto formale prima di diventare sindaco, Dario Nardella ha ufficializzato i nomi della nuova giunta in tempi “record”: 10 assessori, di cui 4 donne, che amministreranno Firenze per i prossimi 5 anni.

Diamo qualche numero: 6 arrivano dal primo mandato, anche se con un rimpasto delle deleghe, 3 sono i nomi nuovi di cui 2 scelti tra gli eletti nel Consiglio Comunale fiorentino. La prima riunione della nuova giunta comunale è fissata martedì 4 giugno all’Ex 3 di Firenze sud.

La giunta del Nardella bis: chi sono gli assessori del Comune di Firenze

Il sindaco Dario Nardella mantiene per sé le deleghe a attuazione del programma, pianificazione strategica, statistica, smart city, mentre “cede” quella della cultura che durante i primi cinque anni aveva mantenuto. Il braccio destro resta Cristina Giachi: la vicesindaca si occuperà anche di protezione civile, anagrafe, avvocatura e toponomastica.

Stefano Giorgetti, “l’uomo tramvia”, rimane nel ruolo chiave di assessore alle grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, ma rispetto al passato prende in più la delega della Polizia Municipale. Cambia “settore” anche Cecilia Del Re, che diventa assessore a urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, tutela del territorio, turismo, fiere e congressi, innovazione tecnologica, servizi informativi.

Confermato inoltre Federico Gianassi che per il “Nardella bis” sarà impegnato su più fronti: bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti con il Consiglio comunale. In questo tetris, Andrea Vannucci “lascia” lo sport e diventa assessore a welfare e sanità, accoglienza e integrazione, associazionismo e volontariato, casa, lavoro, sicurezza, lotta alla solitudine, tradizioni popolari, mentre Sara Funaro avrà le deleghe di educazione, università e ricerca, formazione professionale, diritti e pari opportunità.

Rientra in giunta anche Alessia Bettini il cui ruolo sarà incentrato su lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano, beni comuni, partecipazione, cittadinanza attiva.

I nuovi nomi tra gli assessori: chi entra

Tra le nuove entrare nella giunta Nardella c’è Cosimo Guccione, rieletto consigliere comunale, che si dedicherà a sport, politiche giovanili, città della notte. Tommaso Sacchi, la “mente” dell’Estate Fiorentina e dei tanti eventi del Comune, diventa il nuovo assessore alla Cultura e alla moda e design.

Dalla Lista Nardella arriva nella squadra di assessori il campione di preferenze Alessandro Martini, ex direttore della Caritas di Firenze e toscana (organizzazione e personale, patrimonio non abitativo, efficienza amministrativa, quartieri, rapporti con la Città Metropolitana, progetto Grande Firenze, rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria e della legalità).

Marco Del Panta Ridolfi, ex ambasciatore italiano in Svizzera, inizialmente indicato come assessore ma che per questioni di parità di genere non farà parte della giunta, diventerà un consigliere speciale per relazioni internazionali, politiche europee, attrazione degli investimenti, alta formazione, cooperazione allo sviluppo.