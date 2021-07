Incendio a Firenze, in fiamme il ristorante Beppa Fioraia

Incendio oggi a Firenze nella zona dell’Oltrarno: in fiamme il ristorante “Beppa Fioraia” di via dell’Erta Canina. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio del 7 luglio, poco dopo le ore 16.00 e sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. La zona è stata chiusa al transito dei pedoni e il traffico è stato deviato. Dalla collina sopra il rione di San Niccolò si è levata una colonna di fumo, ben visibile dal centro storico e da buona parte della città. Molti cittadini segnalano inoltre un forte odore acre.

Incendio alla Beppa Fioraia di Firenze

Secondo le prime notizie, l’incendio si sarebbe sviluppato da una friggitrice nella cucina del ristorante “Beppa Fioraia”, locale molto conosciuto in città, per poi estendersi al resto della struttura che si trova nella zona sotto piazzale Michelangelo.

Intanto la direzione dell’osteria ha comunicato sui social la chiusura del locale. “Si comunica alla gentile clientela che per cause di forza maggiore siamo costretti a chiudere, speriamo di potervi accogliere al più presto. Grazie per la comprensione”, si legge sulla pagina Facebook della Beppa Fioraia.