Incidente a Firenze: camion ribaltato su ponte alla Vittoria

Momenti di paura per l'incidente a ponte alla Vittoria a Firenze: un camion si è rovesciato, rischiando di finire in Arno

Un primo pomeriggio di paura con un grosso incidente a ponte alla Vittoria, a Firenze: intorno alle ore 14 di oggi, 27 febbraio 2023, un camion si è rovesciato, rischiando di finire in Arno. Per fortuna non ci sono state conseguenze ma la paura è stata tanta.

Il mezzo è rimasto a pochi centimetri dal bordo del ponte: sono arrivati sul posto subito ambulanza, polizia municipale e vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente

Il camion stava trasportando materiale edilizio. Ecco come si è verificato l’incidente: il mezzo pesante percorreva il ponte alla Vittoria in direzione Isolotto quando c’è stato il rovesciamento sul fianco destro. Il conducente non avrebbe riportato ferite ed è uscito da solo dal mezzo. Dopo l’incidente mortale sull’A1 nei pressi di Calenzano, con un camionista coinvolto, c’è stato il timore che la situazione potesse ripetersi.

Le ripercussioni sul traffico a Firenze dopo l’incidente di ponte alla Vittoria

Dopo l’incidente di ponte alla Vittoria naturalmente il traffico è andato in tilt con ripercussioni in diverse zone di Firenze. Questo perché ponte alla Vittoria è considerato un nodo strategico per tutta la città sia in direzione centro (e anche stazione) sia dalla parte opposta, dove per esempio si può andare verso la Fi-Pi-Li. Insieme ai viali, il ponte alla Vittoria è uno dei tratti più trafficati e quindi il blocco ha creato diversi problemi alla circolazione.