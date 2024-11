Ancora una notte con interruzione dell’acqua a Firenze

- Pubblicità -

Scatta la seconda fase dei lavori di manutenzione all'impianto dell'Anconella e per la nottata di martedì 3 dicembre 2024 è prevista una nuova interruzione della fornitura di acqua potabile su gran parte del territorio di Firenze. Lo stop durerà 3 ore ed è stato programmato nel cuore della notte per limitare i disagi ai cittadini e alle attività produttive, informa Publiacqua.

Quando è prevista l’interruzione dell’acqua potabile a Firenze

Nel dettaglio, gli interventi sugli apparati di media tensione del potabilizzatore dell’Anconella, che serve il territorio fiorentino, causeranno l’interruzione immediata del servizio e saranno possibili abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua dalle ore 23.30 di martedì 3 dicembre fino alle 2.30 di mercoledì 4 dicembre.

Questi lavori saranno rinviati in caso di piena del fiume Arno o se saranno attive allerte meteo. Si consiglia quindi di controllare gli aggiornamenti sul sito di Publiacqua e sui canali social del gestore idrico. I lavori fanno seguito a quelli svolti nella notte tra il 26 e il 27 novembre, sempre con uno stop all’erogazione idrica.

Abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua, ecco dove

Publiacqua ha comunicato le zone dove i rubinetti potranno restare a secco per l’interruzione della fornitura di acqua potabile da parte dell’impianto dell’Anconella. I maggiori problemi, con forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua, si registreranno nelle zone di Novoli, Cascine, Rifredi, Sodo, centro storico, Campo di Marte, Coverciano, Gavinana, Isolotto, Porta Romana, Oltrarno, via Senese, Marignolle, Galluzzo ad ovest di via Volterrana e via Senese.

Sono possibili mancanze d’acqua e basse pressioni a Ugnano, Mantignano, Peretola, Brozzi, Le Piagge, zona a nord di via Tosca Fiesoli e via Buozzi nel Comune di Campi Bisenzio, Polo universitario di Sesto Fiorentino. Basso rischio invece per Trespiano, Serpiolle, Castello, Cure alte, via Bolognese, Arcetri, Galluzzo ad est di via Volterrana e via Senese, Sorgane e Careggi. Publiacqua ha comunicato che i tecnici effettueranno comunque tutte le manovre preventive necessarie per limitare al massimo i disagi. Qui sotto la mappa.