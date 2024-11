Lavori all’Anconella, mancanza d’acqua a Firenze per 2 notti

- Pubblicità -

Due notti con possibile mancanza d’acqua in molte zone di Firenze, a seguito di alcuni lavori all’impianto di potabilizzazione dell’Anconella, il principale dell’area, tra il 26 e il 27 novembre e una settimana dopo, tra il 3 e il 4 dicembre. La comunicazione arriva da Publiacqua. Gli interventi, ha precisato il gestore idrico, potranno essere rinviati in caso di piena del fiume Arno o per la presenza di allerte meteo.

Mancanza d’acqua a Firenze: gli orari dei lavori all’Anconella

I lavori sugli apparati di media tensione dell’impianto dell’Anconella a Firenze sud, che saranno svolti in orario notturno per limitare al massimo i disagi, comporteranno lo stop all’immissione dell’acqua in rete con effetti quasi immediati su tutto il territorio servito. L’intervento sarà effettuato dalle ore 23.30 di martedì 26 novembre 2024 alle ore 02.30 di mercoledì 27 novembre e dalle 23.30 di martedì 3 dicembre alle ore 02.30 di mercoledì 4 dicembre. In entrambe le occasioni gli operatori del gestore idrico effettueranno tutte le manovre preventive necessarie per limitare al massimo i disagi. Come detto i lavori potranno essere rinviati in caso di piena dell’Arno o allerte meteo.

Le zone di Firenze senza acqua

In occasione di queste opere, comunica Publiacqua, a Firenze alcune zone saranno interessate da mancanza d’acqua e forti abbassamenti di pressione, in particolare le aree di Novoli, Cascine, Rifredi, il Sodo, centro storico, Campo di Marte, Coverciano, Gavinana, Isolotto, Porta Romana e Oltrarno, via Senese, Marignolle e Galluzzo (ad ovest di via Volterrana e via Senese). Rubinetti a secco e basse pressioni saranno possibili inoltre a Ugnano e Mantignano, Peretola, Brozzi e Le Piagge, zona a nord di via Tosca Fiesoli e via Buozzi nel Comune di Campi Bisenzio, Polo Universitario di Sesto Fiorentino. Il rischio di disservizi invece è minore per le zone di Trespiano, Serpiolle, Castello, Cure alte, via Bolognese, Arcetri, Galluzzo ad est di via Volterrana e via Senese, Sorgane, Careggi, Sorgane. Aggiornamenti sul sito e sui canali social di Publiacqua.