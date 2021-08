Mancanza acqua a Firenze: dove e quando ci sarà l’interruzione dell’erogazione

Attenti ai rubinetti a secco. Dal 9 all’11 agosto 2021 è prevista in diversi orari mancanza d’acqua a Firenze e in alcuni comuni limitrofi, come Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, a causa dei lavori di Publiacqua a una grande conduttura che provocheranno in alcuni casi l’interruzione quasi totale dell’erogazione e la drastica riduzione del servizio idrico. Ecco la mappa per capire dove e quando ci saranno disagi.

I lavori all’Autostrada dell’acqua: quando ci saranno gli abbassamenti di pressione

Gli abbassamenti di pressione e l’interruzione del servizio idrico saranno la conseguenza di importanti lavori alla cosiddetta “Autostrada dell’acqua” di Firenze: il maxi tubo del diametro di 1 metro e 20 centimetri che si trova tra viale Lavagnini, viale Matteotti e piazza della Libertà e che collega buona parte della rete cittadina e della piana con l’impianto di potabilizzazione dell’Anconella. Proprio in viale Lavagnini sono in corso cantieri per spostare le tubature e consentire in seguito l’avvio delle opere per la tramvia verso il centro storico, dalla Fortezza fino a piazza San Marco.

Dalla serata di lunedì 9 fino a mercoledì 11 agosto i tecnici saranno impegnati a collegare le nuove condutture alla vecchia rete e questo comporterà l’interruzione dell’erogazione lungo queste tubature, che provocherà inevitabilmente mancanza d’acqua in varie zone di Firenze. Publiacqua metterà in campo squadre operative e farà ricorso a risorse idriche locali, ad esempio potenziando la produzione dell’impianto di Mantignano, vicino all’Isolotto, ma questo apporto non compenserà quanto perso con la “chiusura” del rubinetto principale, quello che passa appunto dalla zona della Fortezza.

Mancanza d’acqua a Firenze: gli orari e l’interruzione dell’erogazione idrica

Le 22.00 di lunedì 9 agosto: ecco l’orario in cui partiranno i lavori alla conduttura con la conseguente mancanza d’acqua a Firenze, Scandicci, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio da mezzanotte in poi, con impatti diversi a seconda dell’area. Nelle “zone rosse”, quelle dove l’interruzione dell’erogazione dal maxi-tubo di Firenze avrà più conseguenze, è prevista la mancanza di acqua soprattutto negli orari pomeridiani e serali e durante i momenti della giornata con maggiore richiesta.

In queste aree i problemi saranno estesi a tutta la giornata per chi vive ai piani alti delle abitazioni prive di autoclave. I disagi dovrebbero concludersi nella mattinata di mercoledì 11 agosto: alle prime luci del giorno i tecnici “riaccenderanno” l’Autostrada dell’acqua e una volta ripreso il normale servizio idrico sarà possibile che dal rubinetto esca acqua torbida.

Dove manca l’acqua a Firenze: la mappa e gli orari

Publiacqua ha diffuso una mappa con le zone di Firenze che saranno più interessate dalla mancanza d’acqua dalla notte del 9 agosto fino alla mattinata dell’11 agosto, ecco il dettaglio:

la “zona rossa” dove l’acqua mancherà soprattutto alla sera e nel pomeriggio comprende le aree di Rifredi, Novoli, del Sodo, di piazza Puccini e delle Cascine . In altri momenti della giornata i rubinetti potrebbero rimanere a secco anche negli appartamenti ai piani alti, privi di autoclave

dove l’acqua mancherà soprattutto alla sera e nel pomeriggio comprende le aree di . In altri momenti della giornata i rubinetti potrebbero rimanere a secco anche negli appartamenti ai piani alti, privi di autoclave la “ zona arancione ” dove si registreranno importanti abbassamenti di pressione che probabilmente faranno mancare l’acqua ai piani alti abbraccia le zone del centro storico di Firenze, Cure, Careggi-Massoni, Trespiano, Serpiolle, Campo di Marte, Marignolle-Soffiano

” dove si registreranno importanti abbassamenti di pressione che probabilmente faranno mancare l’acqua ai piani alti abbraccia le zone del nella “ zona gialla ” ( Ugnano, Peretola, Isolotto ) sono previsti, nelle ore di maggiore consumo, abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua negli appartamenti ai piani alti e privi di autoclave.

” ( ) sono previsti, nelle ore di maggiore consumo, abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua negli appartamenti ai piani alti e privi di autoclave. Solo abbassamenti di pressione nella zona verde di Coverciano, Porta Romana, San Frediano, Sorgane, Villamagna, Arcetri, Galluzzo, Certosa.

Nella Città metropolitana di Firenze sono previsti forti abbassamenti di pressione a Campi Bisenzio, ma i tecnici cercheranno di concentrare l’erogazione di acqua negli orari 6.00-7.00, 12.30-14.00 e 19.00-21.00. Disagi da “zona arancione” a Scandicci, Calenzano, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa e Signa con significativi abbassamenti di pressione che potrebbero causare mancanza d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, oltre che in serata e nei momenti di maggiore richiesta.

Sul sito di Publiacqua di trovano tutte le informazioni sui disagi legati ai cantieri sull’Autostrada dell’acqua di Firenze.