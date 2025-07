Chiuse due rampe del Viadotto Marco Polo per i lavori della tramvia

- Pubblicità -

Cambia la viabilità verso Firenze Sud e per i veicoli che, arrivando da Bagno a Ripoli, devono attraversare l’Arno. Dalla serata del 18 luglio, scatta una nuova fase dei lavori per la linea 3 della tramvia su viale Europa che comporteranno la chiusura di due rampe del Viadotto Marco Polo. La prima è quella che, per chi proviene dal casello, porta a viale Europa; la seconda è il collegamento in entrata sul viadotto per i veicoli che arrivano da Rosano. La riapertura è prevista a fine agosto.

Cosa cambia con la chiusura delle due rampe del Viadotto Marco Polo per i lavori della tramvia

Dalle ore 22 di venerdì 18 luglio, ha annunciato il Comune di Firenze, saranno chiuse le due rampe del Viadotto Marco Polo per consentire i lavori che creeranno il nuovo sottopasso di accesso al parcheggio scambiatore P1 della linea 3 della tramvia, con 196 posti a disposizione.

Ma cosa cambia per la circolazione? Chi proviene dal casello di Firenze Sud dell’A1 non potrà più uscire in viale Europa, ma avrà due opzioni: fare il “giro lungo”, proseguendo fino al termine del viadotto e svoltando su via Generale Dalla Chiesa oppure prendere l’uscita precedente (quella per Bagno a Ripoli e Pontassieve), immettersi in viale Europa, in direzione di Bagno a Ripoli, e poi tornare verso Firenze usando la rotatoria tra via Pian di Ripoli e via di Rosano.

I veicoli provenienti da Bagno a Ripoli e diretti sull’altra sponda dell’Arno potranno invece imboccare il Ponte di Varlungo tramite via di Villamagna. L’avanzamento dei lavori consentirà, da lunedì 21 luglio, la riapertura alla circolazione di viuzzo del Pozzetto con senso unico da via di San Piero in Palco verso viale Europa (fino al 3 agosto).

La tramvia in viale Europa

Le opere riguarderanno anche un tratto di viale Europa lungo 620 metri, tra via Olanda e via del Cimitero il Pino: i binari della tramvia saranno realizzati al centro della carreggiata e le auto potranno circolare ai lati del cantiere. L’area di lavoro, nelle diverse fasi, occuperà diverse porzioni della carreggiata ma saranno sempre garantite due corsie per senso di marcia (in entrata e uscita città).

Dal 18 luglio il primo step riguarderà la porzione sud, quella verso l’autostrada A1. Saranno rinnovati anche i sottoservizi, realizzati nuovi marciapiedi, sistemata la sede stradale e creata la fermata della linea 3 della tramvia “Pino”. Sul sito del Comune si trovano i dettagli sulla cantierizzazione.

