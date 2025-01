Tramvia a Gavinana: come cambierà viale Giannotti con la linea 3

- Pubblicità -

Una “rivoluzione del ferro” a Firenze sud: l’arrivo della linea 3 della tramvia modificherà infatti la viabilità in piazza Gavinana, viale Giannotti e viale Europa. Il nuovo percorso unirà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, con 17 fermate e oltre 7 chilometri di binari. Tra le novità, il nuovo ponte per le auto che è in costruzione tra l’Albereta e Bellariva, i cambiamenti per la viabilità nella zona del Circolo Vie Nuove e anche il “trasloco” della statua ora al centro di piazza Gavinana per fare posto alla pensilina del tram.

La tramvia passerà nel mezzo di Ponte da Verrazzano

Sfogliando il progetto esecutivo della linea 3.2 (così com’è chiamata dai tecnici) e i vari rendering dello studio architettonico è possibile farsi un’idea di come cambierà la zona di Gavinana con l’arrivo della tramvia. Iniziamo dalla “porta” del quartiere: il Ponte da Verrazzano, l’ultimo in ordine di tempo che sarà interessato dai lavori. Qui transiteranno sia i veicoli sia i convogli della T3. Al centro ci saranno i 2 binari del tram, mentre ai lati rimarrà a disposizione dei veicoli una corsia per senso di marcia, oltre alla pista ciclabile e ai marciapiedi.

Per alleggerire il flusso di traffico è in via di realizzazione il nuovo ponte sull’Arno, la cui apertura è prevista quest’anno per dare una valvola di sfogo ai veicoli durante i cantieri. La linea 3 della tramvia diretta a Firenze sud sfreccerà al centro della rotonda di piazza Ravenna, per poi passare in via Bracciolini, lasciando una corsia sul lato del negozio dell’usato, in direzione di piazza Gavinana.

Come cambierà piazza Gavinana con la linea 3 della tramvia

Addio alla rotonda di piazza Gavinana, dove sarà creata un’ampia isola pedonale lastricata in pietra, all’angolo tra via Giovanni Dalle Bande Nere e viale Giannotti. Anche i marciapiedi agli altri due angoli via Caluccio Salutati-via Poggio Bracciolini e via degli Adriani-via Giovanni Dalle Bande Nere saranno allargati. In totale in quest’area saranno piantati due nuovi alberi, uno lato via Giovanni dalle Bande Nere, l’altro sul versante di via degli Adriani. La fermata “Giannotti” nascerà nella parte della piazza che guarda il viale, con il tram che si fermerà da un lato e dall’altro della pensilina.

Come cambierà la viabilità? Come succede oggi si potrà arrivare da Ponte a Verrazzano e via Poggio Bracciolini per proseguire verso viale Giannotti. Da via Coluccio Salutati si potrà procedere verso viale Giannotti o verso via degli Adriani. Via Giovanni dalle Bande Nere invece sarà cambiata di senso e percorribile solo a partire da piazza Gualfredotto. La statua che si trova oggi in piazza Gavinana sarà spostata su un’isola spartitraffico, da realizzare sul lato di via Coluccio Salutati.

La tramvia in viale Giannotti e i binari

Uno dei principali cambiamenti previsti lungo il percorso della linea 3 della tramvia riguarda la strettoia di Gavinana, all’inizio di viale Giannotti, grossomodo all’altezza del Circolo Vie Nuove. In questo breve tratto per i veicoli rimarrà solo una corsia in uscita città, mentre nell’altra direzione verrà creata una corsia da cui sarà possibile girare in via Bartolomeo Scala, ma non si potrà proseguire verso Ponte da Verrazzano. Nella parte restante, il viale avrà al centro i binari della tramvia e, da un lato e dall’altro, le corsie per le macchine, una per senso di marcia. L’itinerario in entrata città sfrutterà il nuovo ponte tra l’Albereta e Bellariva (vedi sotto).

Lungo viale Giannotti saranno create le fermate “Bandino”, di fronte a piazza Elia dalla Costa (dove è scattato l’abbattimento di alcuni alberi per fare spazio alla futura pensilina, con nuove piante più spostate verso la piazza), ed “Erbosa” in piazza Bartali davanti al centro commerciale Coop.fi (anche qui saranno tagliati e ripiantati alcuni alberi). Tra Ponte da Verrazzano e piazza Bartali i convogli saranno alimentati a batteria, grazie alla tecnologia “catenary free”, quindi non ci sarà bisogno di pali e fili.

Tramvia T3, il nuovo ponte Gavinana – Bellariva

Con l’arrivo della linea 3 della tramvia, un tassello della nuova viabilità a Gavinana è il nuovo ponte in costruzione tra l’Albereta e Bellariva, all’altezza dell’incrocio tra via di Villamagna e via Lapo da Castiglionchio da una parte e dell’intersezione tra lungarno Colombo e via Minghetti dall’altra. Lungo 180 metri e largo 17,45 metri, avrà due corsie in direzione di Bellariva e una verso Gavinana, oltre percorsi ciclopedonali sui due lati. Passerà sopra la zona dell’Albereta attualmente chiusa per il cantiere, senza interrompere il camminamento verde lungo gli argini.

In entrata città, da viale Giannotti si potrà raggiungere girando in via Caponsacchi, arrivando in piazza Gualfredotto e poi imboccando via Lapo da Castiglionchio. In alternativa si potrà prendere direttamente da via di Villamagna.

Viale Europa

Dopo Gavinana, il percorso della tramvia in viale Europa sarà sempre al centro della strada, lasciando ai veicoli le corsie laterali (una per senso di marcia). Tra il cimitero del Pino e via Olanda ci saranno due le corsie in entrata città e una nella direzione opposta; da via del Cimitero del Pino verso Bagno a Ripoli saranno a disposizione dei veicoli due corsie per direzione di marcia.

Tre le fermate in viale Europa: una (chiamata “Europa 1″) nei pressi di via Svezia; una seconda (“Europa 2“) poco prima dello svincolo per il viadotto Marco Polo, all’altezza del complesso residenziale e commerciale che ospita anche un negozio di abbigliamento per bambini; una terza (“Pino“) nei pressi del cimitero, del distributore di benzina e del parcheggio scambiatore per cui sono in corso lavori di ampliamento che porteranno i posti disponibili a 450. Poco dopo sorgerà anche il nuovo deposito.

La tramvia proseguirà infine in via di Ripoli, fermandosi a “Olmi” e raggiungendo il capolinea di Bagno a Ripoli, in via Granacci, vicino al Viola Park. Anche in questo quadrante è in fase di realizzazione un parcheggio scambiatore da 21 mila metri quadrati e 360 posti auto.

