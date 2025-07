Come cambierà viale Europa dopo i lavori della tramvia: il progetto

- Pubblicità -

Entrano nel clou i lavori della tramvia in viale Europa: secondo il progetto della linea 3, i vagoni passeranno al centro della carreggiata, con binari nelle due direzioni (Firenze e Bagno a Ripoli). Tre le fermate che saranno realizzate: una nei pressi di via Svezia, un’altra vicina allo svincolo per il viadotto Marco Polo e una terza all’altezza del cimitero del Pino. Inoltre sono previste nuove piste ciclabili e un doppio parcheggio scambiatore.

Come cambierà la circolazione delle auto (e delle bici)

Dopo la fermata davanti al centro commerciale di piazza Bartali, i convogli non viaggeranno più a batteria, ma saranno alimentati con pali e linea aerea (quella che i tecnici chiamano “catenaria”). Per quanto riguarda la circolazione delle auto, dopo i lavori della tramvia, nel tratto di viale Europa compreso tra gli incroci con via Erbosa e via Olanda resterà una corsia per senso di marcia, mentre al centro passerà il tram, grossomodo dove si trovava finora la preferenziale degli autobus.

Per far spazio ai convogli saranno scarificati i posti auto in linea lungo la parte centrale della carreggiata, mentre rimarranno quelli a lisca di pesce sui controviali. Tra via Olanda e via del Cimitero del Pino saranno due le corsie in entrata città e una verso Bagno a Ripoli, mentre su via Pian di Ripoli resteranno due corsie per senso di marcia anche con la creazione di filari di alberi ai margini del viale, nuovi marciapiedi e una pista ciclabile che arriverà fino al capolinea di via Granacci.

Ci saranno infatti novità per chi pedala nella zona di Firenze sud. Con i lavori della linea 3 della tramvia sarà potenziata la rete di ciclabili lungo tutto questo tratto. Verrà realizzata una nuova pista per le bici, a doppio senso, in viale Europa, sul lato che va da Largo Novello a via San Marino, allacciandosi a quelle già esistenti, e poi tra via Danimarca e via Pian di Ripoli.

I lavori della tramvia: le fermate in progetto su viale Europa

Le fermate si troveranno in tre punti diversi del viale. La prima, arrivando dalla città e viaggiando verso Bagno a Ripoli, è “Europa 1” poco dopo l’incrocio con via Svezia, dove finora si trovava la pensilina dell’autobus. In una porzione del giardino di piazza Bernardino Pio sarà poi costruita una palazzina che ospiterà una sotto-stazione elettrica a servizio dell’infrastruttura.

La seconda fermata sarà realizzata più vicino al viadotto Marco Polo (“Europa 2”), passata via di Badia a Ripoli e subito dopo il distributore Eni. La terza sarà “Pino” nei pressi dei concessionari auto e poco prima di via del Cimitero del Pino. In tutti e tre i casi la banchina per i passeggeri sarà posta al centro della carreggiata e su entrambi i lati della pensilina fermeranno i tram, in servizio nelle due direzioni.

Il parcheggio scambiatore e il nuovo deposito della tramvia

Con i lavori della tramvia è in progetto anche la realizzazione di un doppio parcheggio scambiatore in viale Europa: la prima parte, che consiste nell’estensione dell’area di sosta preesistente, è stata già aperta. A questa si aggiungeranno altri 196 posti auto più vicino alle rampe del viadotto Marco (chiuse al traffico, in questi giorni, proprio per i cantieri che realizzeranno il nuovo accesso al posteggio).

Una volta a pieno regime saranno 468 i posti a disposizione dei pendolari, che potranno lasciare l’auto qui, attraversare la strada e salire sul tram alla fermata “Pino”. Sempre nei pressi del Cimitero del Pino è previsto il nuovo deposito dei tram, con locali per il rimessaggio, il lavaggio dei vagoni e le officine. Sul sito del Comune di Firenze è disponibile la documentazione tecnica della linea 3.

