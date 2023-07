Lavori della tramvia in piazza della Libertà, cosa cambia ad agosto

- Pubblicità -

Vanno avanti i lavori della tramvia in piazza della Libertà, cantieri relativi alla Variante del Centro storico. Si tratta della linea che collegherà Fortezza-Libertà-San Marco.

In piazza della Libertà dal 1° agosto i lavori per realizzare la linea tramviaria interesseranno la porzione della piazza lato viale Matteotti.

Lavori della tramvia in piazza della Libertà: il dettaglio

Nel dettaglio i lavori della tramvia in piazza della Libertà prevedono una serie di step. Intanto sarà mantenuto il collegamento tra viale Matteotti e viale Lavagnini. Lo stesso vale per il collegamento da via Lorenzo il Magnifico-via Pier Capponi/viale Don Minzoni. Sarà invece interrotta la direttrice viale Matteotti-viale Don Minzoni. In alternativa si dovrà passare da via Masaccio con accesso da viale Mazzini, da via La Farina o da via Benivieni.

Anche in viale Don Minzoni vanno avanti i lavori per la realizzazione della sede tramviaria. Dal 1 agosto sono previsti restringimenti di carreggiata da via Pier Capponi e via Giacomini. Stesso provvedimento anche in via Leonardo Da Vinci nel tratto viale Don Minzoni-numero civico 31 mentre nel tratto viale Don Minzoni-via Fra’ Bartolommeo scatterà un senso unico verso quest’ultima strada.

Viale Lavagnini, via Cavour e piazza San Marco

I lavori della tramvia sono in piazza della Libertà ma anche nelle aree limitrofe. In viale Lavagnini, in orario serale (dalle 20 alle 24), è previsto lo scarico e il getto di calcestruzzo per la posa delle rotaie. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata nel tratto tra il numero civico 46 e via Leone X in direzione della Fortezza nei giorni 1, 2, 3, 7, 8, 24 e 31 agosto. Il 2 agosto inizieranno i lavori relativi agli attraversamenti semaforici in via Cavour. Gli interventi saranno effettuati in orario notturno (22-5) con restringimenti di carreggiata per fasi. Nelle prime due i provvedimenti saranno in vigore dal numero civico 50 a piazza San Marco con senso unico alternato. La terza fase prevede invece il restringimento sul marciapiede nello stesso tratto. Previsti interventi anche in viale Matteotti.

In piazza San Marco, sul lato di via Arazzieri, sono iniziate le operazioni di montaggio del primo scambio della tramvia. Si tratta di otto pezzi lunghi 2 metri, larghi 1,5 circa e dello spessore di 30 centimetri. Il 10 agosto sarà la volta dello scambio gemello sul lato di via Battisti. Qui tutte le informazioni sulle nuove linee.